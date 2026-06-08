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secunet Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu und beschließt Dividende von 2,58 Euro je Aktie



08.06.2026 / 18:06 CET/CEST

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secunet Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu und beschließt Dividende von 2,58 Euro je Aktie Aktionäre entlasten Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit

CEO Marc-Julian Siewert blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück

Genehmigtes Kapital zur Sicherung zukünftiger Wachstumsoptionen beschlossen

Vorstand betont hervorragende Marktpositionierung für kommende Jahre Essen, 8. Juni 2026 - Die Aktionäre der secunet Security Networks AG haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung in Essen sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt. Das von Deutschlands führendem Cybersecurity-Partner präsentierte starke Fundament und der strategische Zukunftskurs stießen bei den Investoren auf breite Unterstützung. Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 als Basis Im Rahmen seines Berichts blickte der Vorstandsvorsitzende der secunet, Marc-Julian Siewert, auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Dabei konnte das Unternehmen seine Position als Marktführer für exzellente IT-Sicherheitslösungen bei täglichen und kritischen Missionen weiter festigen. "Wir haben das vergangene Jahr mit einem Rekordergebnis beendet und konnten unsere gesteckten Ziele im oberen Bereich der Erwartungen realisieren. Erfolgreiche Projekte wie der Start unseres EES-Portfolios für die Grenzkontrolle oder die Ausstattung der NATO-Generalität mit Kommunikationslösungen verdeutlichen unsere starke Marktpositionierung. Die positive Entwicklung des letzten Jahres konnten wir auch im ersten Quartal 2026 weiter fortsetzen", betonte Marc-Julian Siewert. "Der starke Auftragseingang verdeutlicht die ungebrochen hohe Nachfrage nach unseren Kerntechnologien. Dieses hervorragende Abschneiden bildet das ideale Fundament für unseren ambitionierten Wachstumskurs in den nächsten Jahren." Attraktive Dividende und Genehmigtes Kapital Als Zeichen der operativen Stärke beschloss die Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,58 Euro je dividendenberechtigter Aktie. Damit lässt das Unternehmen seine Aktionäre erneut angemessen am Unternehmenserfolg des vergangenen Jahres teilhaben. Um auch in Zukunft agil auf Marktchancen reagieren zu können, stimmten die Anteilseigner zudem mit großer Mehrheit der Schaffung eines Genehmigten Kapitals zu. Diese Maßnahme erweitert den finanziellen Handlungsspielraum des Unternehmens erheblich. Sie ermöglicht es dem Vorstand, bei Bedarf flexibel Eigenkapital für strategische Investitionen, technologische Weiterentwicklungen oder potenzielle Akquisitionen einzuwerben. Hervorragende Wachstumsaussichten Die angespannte geopolitische Lage sowie die sich intensivierende Bedrohungslandschaft in der Cybersicherheit steigern weltweit den Bedarf für souveräne und zertifizierte Sicherheitsarchitekturen. Marc-Julian Siewert betonte daher in seiner Rede die strategische Ausrichtung des Unternehmens: "Mit den heutigen Beschlüssen und unserer vollen Innovationspipeline sind wir hervorragend für die weltweit steigende Nachfrage in unserer Branche positioniert. Die fortschreitende Digitalisierung des öffentlichen Sektors, der steigende Schutzbedarf kritischer Infrastrukturen und der wachsende Einsatz von Künstlicher Intelligenz bieten uns ausgezeichnete Wachstumsaussichten für die kommenden Jahre. Wir setzen dabei verstärkt auf Partnerschaften mit Technologieführern: Zusammen mit HPE und NVIDIA realisieren wir schlüsselfertige KI-Lösungen für hoch vertrauliche Daten. Gleichzeitig entwickeln wir mit INNOSYSTEC aus Deutschland eine souveräne Datenintegrations- und Analyseplattform für Polizei- und Sicherheitsbehörden. Auf diese Weise erhöhen wir die Handlungsfähigkeit nationaler Sicherheitsorganisationen, stärken die Resilienz Europas und nutzen die aktuelle Dynamik, um unsere Marktführerschaft weiter auszubauen. In den kommenden Monaten werden wir unsere Ambitionen intensivieren und zeitnah weitere Partnerschaften verkünden." Neben der Gewinnverwendung und der Schaffung des Genehmigten Kapitals wurden auch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 mit deutlicher Mehrheit entlastet. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung stehen unter www.secunet.com im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung bereit. Kontakt secunet

Christoph Marx

Head o Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com secunet - Schutz für digitale Infrastrukturen secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben. Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com .



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