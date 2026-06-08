© Foto: Dall-EDer Chipsektor erlebt den heftigsten Absturz seit der Corona-Krise. Nvidia, Micron und AMD verlieren massiv. Jetzt stellt sich die Frage: Kaufchance oder Anfang einer großen Neubewertung?Die in den Vereinigten Staaten notierten Chiphersteller sind am Freitag massiv eingebrochen. Laut Reuters verloren sie zusammen rund 1,3 Billionen US-Dollar an Börsenwert. Besonders hart traf es Schwergewichte rund um Künstliche Intelligenz wie Nvidia, Micron Technology und Advanced Micro Devices (AMD). Nvidia verlor rund sechs Prozent und büßte mehr als 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung ein. Micron Technology stürzte um 13 Prozent ab und verlor rund 150 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. …
Enthaltene Werte: US0079031078,US5951121038,US67066G1040,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
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