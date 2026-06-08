Monster Hunter: World, das 2018 veröffentlicht wurde, hat die Marke von 30 Millionen verkauften Stück überschritten, während Capcom bestrebt ist, seine weltweite Nutzerbasis zu erweitern

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Monster Hunter Wilds: Ascendance eine umfangreiche Erweiterung für Monster Hunter Wilds, für 2027 geplant ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260608725143/de/

Monster Hunter Wilds Ascendance key art

Monster Hunter Wilds: Ascendance ist eine umfangreiche Erweiterung (kostenpflichtiger Inhalt) für Monster Hunter Wilds, das im Februar 2025 veröffentlicht wurde. Als Fortsetzung der Geschichte des Hauptspiels wird die Erweiterung das Spielerlebnis durch neue Inhalte weiter vertiefen, darunter neue Queststufen, Schauplätze, zusätzliche Monster sowie erweiterte Waffenaktionen dank neuer Spielfunktionen. Das Unternehmen entwickelt den Titel derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2027.

Capcom entwickelt Monster Hunter Wilds neben den bestehenden Plattformen auch für Nintendo Switch 2. Weitere Einzelheiten werden in künftigen offiziellen Mitteilungen bekannt gegeben.

Die Monster Hunter-Reihe hat ihre Nutzerbasis durch weltweite Veröffentlichungen und die kontinuierliche Bereitstellung neuer Inhalte weltweit erweitert. Monster Hunter: World, das 2018 veröffentlicht wurde, hat weltweit einen Gesamtabsatz von über 30 Millionen Stück erreicht und ist damit Capcoms meistverkaufter Einzeltitel aller Zeiten.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Über die Monster Hunter-Reihe

Die Monster Hunter-Reihe umfasst Jagd-Action-Spiele, in denen die Spieler in wunderschönen Naturlandschaften gegen riesige Monster antreten. Seit dem ersten Titel im Jahr 2004 hat die Reihe ein neues Genre etabliert, in dem Spieler gemeinsam mit ihren Freunden wilde Monster jagen, und sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, dessen Gesamtverkaufszahlen mittlerweile 127 Millionen Exemplare übersteigen.

Stand: 31. März 2026

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260608725143/de/

Contacts:

Capcom Public Relations Investor Relations Section

+81-6-6920-3623