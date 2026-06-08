© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaDie nicht realisierten Verluste in den Bilanzen der US-Banken stiegen im ersten Quartal 2026 an und stellten damit den ersten Anstieg gegenüber dem Vorquartal seit dem vierten Quartal 2024 dar.Laut dem jüngsten Bericht über Institute unter der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) verzeichneten US-Banken im ersten Quartal einen Anstieg der nicht realisierten Verluste um etwas mehr als sechs Prozent. Die gesamten nicht realisierten Verluste stiegen gegenüber dem Vorquartal um 19,0 Milliarden US-Dollar bzw. 6,2 Prozent auf 325,1 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken blieb in den ersten beiden Monaten des Quartals relativ stabil, stieg jedoch im März an, was den …
Enthaltene Werte: US46625H1005,US6174464486,US3134003017,US38141G1040Den vollständigen Artikel lesen
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