Die Kommerzialisierungsphase des Quantencomputings hat begonnen. Warum SuperQ auf den Infrastrukturwandel setzt

Anzeige / Werbung

Während Regierungen, Technologiekonzerne und globale Unternehmen ihre Investitionen in das Quantencomputing beschleunigen, verändert sich die Diskussion innerhalb der Branche. Der Fokus liegt zunehmend weniger auf wissenschaftlichen Durchbrüchen oder dem Wettlauf um leistungsfähigere Quantenprozessoren, sondern auf Kommerzialisierung, Infrastruktur und praktischer Anwendbarkeit.

Für Unternehmen, die Organisationen dabei unterstützen können, die Brücke zwischen heutiger IT-Infrastruktur und den Quantenfähigkeiten von morgen zu schlagen, eröffnet sich möglicherweise früher als erwartet eine bedeutende Marktchance.

Quantencomputing verlässt die Forschungsphase

Lange Zeit galt Quantencomputing als Zukunftstechnologie mit enormem Potenzial, aber begrenzter praktischer Relevanz. Obwohl Milliarden in Forschung und Entwicklung investiert wurden, fehlten vielen Unternehmen konkrete Ansätze für den kommerziellen Einsatz.

Das beginnt sich zu ändern.

IBM-Chef Arvind Krishna betonte zuletzt erneut, dass Quantencomputing zunehmend reale Anwendungen ermöglichen könnte. Dabei geht es nicht darum, klassische Computersysteme zu ersetzen. Vielmehr wird erwartet, dass Quantenprozessoren künftig gemeinsam mit bestehenden IT-Systemen in hybriden Umgebungen arbeiten und besonders komplexe Optimierungs-, Simulations- und Sicherheitsaufgaben lösen.

Die Entwicklung erinnert an frühere Technologiewellen wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz oder Cybersecurity. Auch dort wurden zunächst Infrastruktur und Know-how aufgebaut, bevor die breite kommerzielle Nutzung einsetzte. Unternehmen, die frühzeitig Kompetenzen entwickelten, konnten sich oftmals nachhaltige Wettbewerbsvorteile sichern.

Regierungen und Industrie bereiten sich vor

Die strategische Bedeutung des Quantencomputings reicht inzwischen weit über die Technologiebranche hinaus.

Nordamerika, Europa und Asien investieren massiv in nationale Quantenprogramme. Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen arbeiten zunehmend gemeinsam daran, die Grundlagen zukünftiger Quantenökosysteme zu schaffen.

Die möglichen Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von Materialwissenschaften und Batterieforschung über Logistikoptimierung und Finanzmodellierung bis hin zu Pharmaforschung und Cybersicherheit.

Die entscheidende Frage lautet inzwischen nicht mehr, ob Quantencomputing relevant wird, sondern wie sich Unternehmen darauf vorbereiten sollten.

Die Chance hybrider Rechenarchitekturen

Ein oft unterschätzter Aspekt der Branche ist, dass viele Unternehmen künftig keine eigenen Quantencomputer besitzen werden.

Stattdessen werden klassische CPUs, GPUs, KI-Systeme und Quantenprozessoren in hybriden Architekturen zusammenarbeiten. Dieser Ansatz ermöglicht den Zugang zu modernster Rechenleistung, ohne hohe Investitionen in eigene Hardware tätigen zu müssen.

Genau hier positioniert sich SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086).

Anstatt selbst Quantenhardware zu entwickeln, setzt das Unternehmen auf seine hardwareunabhängige Super-Plattform. Diese verbindet klassische Rechenleistung, künstliche Intelligenz und Quantenressourcen innerhalb einer einzigen Unternehmensumgebung. Ziel ist es, komplexe Rechenaufgaben über KI-gestützte Automatisierungen zugänglich zu machen, ohne dass Nutzer über spezielles Quanten-Know-how verfügen müssen.

Damit adressiert SuperQ einen zentralen Trend der Branche: die Vereinfachung des Zugangs zu fortschrittlichen Rechenressourcen bei gleichzeitig sinkender Komplexität für Unternehmenskunden.

Quantensicherheit wird zum Wachstumstreiber

Neben der Rechenleistung entwickelt sich Cybersicherheit zu einem der wichtigsten Themen der Quantenindustrie.

Die Aussicht, dass zukünftige Quantencomputer bestehende Verschlüsselungsverfahren überwinden könnten, hat das Interesse an Post-Quantum-Kryptographie deutlich erhöht. Regierungen, Finanzinstitute und Betreiber kritischer Infrastruktur suchen bereits heute nach Lösungen, um ihre Daten langfristig zu schützen.

Im Fokus stehen dabei sogenannte "Harvest Now, Decrypt Later"-Angriffe. Dabei werden sensible Daten bereits heute abgefangen, um sie später mit leistungsfähigeren Quantencomputern entschlüsseln zu können.

SuperQ adressiert diese Herausforderung mit seiner SuperPQC-Technologie, die quantensichere Verschlüsselung mit moderner Unternehmensinfrastruktur kombiniert.

Ein wichtiger Schritt in Richtung Kommerzialisierung war die jüngste Vereinbarung mit der NASDAQ-notierten AI Financial Corporation (NASDAQ: AIFC). Im Rahmen der Zusammenarbeit soll SuperQ quantenresistente Sicherheitslösungen und hybride Quantenrechenkapazitäten bereitstellen, um eine Infrastruktur zu schützen, die auf ein kumuliertes Transaktionsvolumen von mehr als 8 Milliarden US-Dollar zurückblickt.

Für Investoren ist dies ein Hinweis darauf, dass Unternehmen bereits heute reale Budgets für Quantenanwendungen und Quantensicherheit bereitstellen, anstatt auf zukünftige Hardware-Durchbrüche zu warten.

Europa als strategischer Wachstumsmarkt

Auch Europa entwickelt sich zu einem wichtigen Markt für Quanteninfrastruktur.

Die Europäische Union investiert verstärkt in Hochleistungsrechnen, Quantentechnologien und digitale Souveränität. Gleichzeitig gewinnen lokale Partnerschaften an Bedeutung, da Unternehmen nach sicheren und regulatorisch konformen Lösungen suchen.

SuperQ hat seine europäische Präsenz zuletzt durch die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) ausgebaut. Die Kooperation soll die Anpassung der Plattform an europäische Standards unterstützen und Unternehmenskunden den Zugang zu leistungsfähigen Rechenressourcen erleichtern.

Die nächste Phase der Quantenökonomie

Obwohl bis zum großflächigen Einsatz fehlertoleranter Quantencomputer noch technische Herausforderungen bestehen, nimmt das kommerzielle Ökosystem bereits Gestalt an.

Die zukünftigen Gewinner der Branche werden möglicherweise nicht ausschließlich jene Unternehmen sein, die die leistungsfähigsten Quantenprozessoren entwickeln. Ebenso wichtig könnten jene Akteure werden, die die notwendige Infrastruktur, Sicherheitsarchitekturen und Unternehmensplattformen bereitstellen, um Quantentechnologien wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Genau in diesem Segment positioniert sich SuperQ.

Mit der zunehmenden Verlagerung von Forschung hin zur Kommerzialisierung steigt die Nachfrage nach Lösungen, die schon heute einen praktischen Nutzen bieten und Unternehmen gleichzeitig auf die nächste Ära des Computings vorbereiten.

Der Wettlauf um das Quantencomputing findet längst nicht mehr nur in Forschungslaboren statt. Immer stärker verlagert er sich in Vorstandsetagen, Investitionsbudgets und die Planung kritischer Infrastruktur. Für SuperQ könnte dieser Wandel eine bedeutende kommerzielle Chance darstellen.

Quellen

https://ciofirst.com/supper-quantum-security-defence-to-enable-quantum-resilient-infrastructure/

https://www.superq.co/

https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/quantum-computing-an-emerging-ecosystem-and-industry-use-cases

https://www.ibm.com/quantum

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Die Kommerzialisierungsphase des Quantencomputings hat begonnen. Warum SuperQ auf den Infrastrukturwandel setzt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA86848C1086