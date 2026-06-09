© Foto: UnsplashHohe Abbruchraten und Magen-Darm-Probleme sorgten bei Zealand Pharma für einen massiven Ausverkauf. Am Dienstag startet die Aktie einen Reboundversuch.Der dänische Biotechkonzern Zealand Pharma hat mit neuen Studiendaten zu seinem Abnehmmedikament Survodutide einen massiven Kurseinbruch ausgelöst. Die Aktie verlor am Montag bis zu 23 Prozent und weitete damit ihren Absturz seit Jahresbeginn auf fast 50 Prozent aus. Auslöser waren neue Sicherheitsdaten zu Survodutide, das Zealand an Boehringer Ingelheim lizenziert hat. Zwar erreichte das Medikament in einer Phase-III-Studie seine wichtigsten Ziele und zeigte deutliche Effekte beim Gewichtsverlust. Gleichzeitig sorgten jedoch hohe …
Enthaltene Werte: US5324571083,DK0060257814,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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