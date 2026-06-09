Rüsselsheim (ots) -- Offizieller Automobilpartner der Weltmeisterschaft: Opel elektrisiert Publikum, Teams und Spielstätten bei der Handball-WM im Januar 2027- Nächster Schritt: Mit WM-Partnerschaft weitet Opel Engagement im Profi-Handball aus- Energiegeladen: Opel-Modelle wie neuer Astra, Astra Sports Tourer, Grandland, Mokka GSE und Corsa GSE werden für Aufsehen an den Spielstätten sorgenKombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP[1]: Energieverbrauch 18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.Opel und die Internationale Handballföderation (IHF) geben bekannt, dass der deutsche Automobilhersteller zum offiziellen Sponsor der IHF Handball WM der Männer 2027 in Deutschland wird. Damit weitet Opel sein Engagement im Profi-Handball weiter aus. Vor wenigen Wochen hat die Marke mit dem Blitz bereits verkündet, ab dem 1. Juli 2026 zum strategischen Partner der deutschen Handball-Nationalmannschaften (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/opel-wird-strategischer-partner-der-handball-frauen-und-maenner-nationalmannschaft-und-neuer-namensgeber-der-handball-bundesliga) - sowohl der Frauen als auch der Männer - zu werden. Zum gleichen Zeitpunkt übernimmt Opel die Namensrechte an der stärksten Handball-Liga der Welt, die damit offiziell zur "Opel Handball-Bundesliga" wird. Die Vereinbarung mit der IHF wurde von der internationalen Sportmarketing-Agentur SPORTFIVE vermittelt."Als deutscher Hersteller sind wir stolz, als zentraler Player die Handball-Weltmeisterschaft in unserem Land zu unterstützen. Wir freuen uns schon jetzt auf spannende Spiele, eine unvergleichliche Atmosphäre und die Möglichkeit, Opel der weltweiten Fangemeinde präsentieren zu können. Diese Vereinbarung ist die dritte Säule in unserem Handball-Engagement und wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass die Weltmeisterschaft ein unvergessliches Event wird", sagt Opel Deutschland-Chef Patrick Dinger.Dr. Hassan Moustafa, Präsident der Internationalen Handballföderation (IHF) bekräftigt: "Wir freuen uns sehr, Opel als offiziellen Partner der IHF willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft vereint zwei Marken, die nicht nur ein Bekenntnis zu Leistungsstärke, sondern auch die Leidenschaft teilen, neue Höhen zu erreichen. Opel ist eine Marke mit stolzem Erbe, einer großen und mutigen Geschichte sowie einer kreativen Vision für die Zukunft - Eigenschaften, die hervorragend zu allem passen, wofür der Handballsport steht. Gemeinsam wollen wir neue Zielgruppen für unseren Sport gewinnen und Erlebnisse schaffen, die bei der weltweiten Handballfamilie einen bleibenden Eindruck hinterlassen.""Mit Opel begrüßen wir einen starken Event-Partner, der die IHF Handball WM nicht nur in puncto Markenpräsenz, sondern auch operativ unterstützt. Als offizieller Automobilpartner wird Opel durch die Bereitstellung von Shuttle-Services einen wesentlichen Beitrag zur reibungslosen Durchführung des Turniers in Deutschland leisten. Diese Partnerschaft ist ein starkes Beispiel für die wirkungsvolle Verbindung von Markensichtbarkeit, Funktionalität und einer herausragenden Veranstaltungsqualität", fügt Robert Müller von Vultejus, Chief Growth Officer bei SPORTFIVE, an.Opel bei der Handball-WM: Aufmerksamkeit steigern, Sportbegeisterung weckenDie 30. IHF Handball WM der Männer in Deutschland wird eines der absoluten Highlights im sportlichen Jahreskalender 2027. Opel wird dabei an allen Spielstätten als offizieller Automobilpartner mitten im Geschehen sein - modern, sportlich und ebenso begeisternd wie der Handballsport selbst. Diesen Anspruch verkörpern heute der neue Astra (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-2025) und Astra Sports Tourer (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-sports-tourer-2025), entworfen, entwickelt und gebaut am Stammsitz in Rüsselsheim, und das in Eisenach produzierte Top-of-the-Line-SUV Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024) genauso wie die neuen High-Performance-GSE-Modelle. Denn mit seinen heißen neuen "Alltagssportlern" Mokka GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-2025) und dem noch in diesem Jahr kommenden Corsa GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-gse-2026) beweist Opel, wie elektrisches sportliches Fahrvergnügen pure Emotionen weckt.Unterstrichen wird das Engagement rund um die Handball-WM darüber hinaus durch die auf den ersten Blick sichtbare umfassende Logopräsenz und die Promotionsflächen an allen Veranstaltungsorten. Die Verlosung von heißbegehrten Tickets, Backstage-Touren sowie die breite Kundenaktivierung über die Opel-Händler ergänzen die vielfältigen Aktivitäten.Dass die Kombination aus Sportlichkeit, höchster Präzision und Begeisterungsfähigkeit sowohl die Modelle wie auch Opel als Ganzes charakterisiert, zeigt das kontinuierliche Engagement des Herstellers im Profisport als Kooperationspartner und als aktiver Teilnehmer, das bis in die Anfangsjahre des Unternehmens zurückreicht.Hat sich der Hersteller seit den 1970er Jahren im Rallye- und Rundstreckensport mit vielen Erfolgen etabliert, rückte die Marke seit den 1980ern verstärkt auch im Ballsport als starker Partner in den Vordergrund. So trat Opel bei den Fußball-Weltmeisterschaften 1986 in Mexiko, 1994 in den USA und 1998 in Frankreich als Sponsor auf, ebenso bei den Fußball-Europameisterschaften 1988, 1992 und 1996. Im gleichen Zeitraum bis hin zu den Mannschaftsweltmeisterschaften im Jahr 2000 engagierte sich Opel als Hauptsponsor des Deutschen Tischtennis-Bundes. Und bereits zur Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1990 war der Automobilhersteller Haupt- und Trikotsponsor der deutschen Nationalmannschaft.Die kommende Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland wird unter dem treffenden Slogan "Where handball is alive" vom 13. bis zum 31. Januar 2027 ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet in München statt. Weitere spannende Wettkämpfe um den WM-Titel werden sich die insgesamt 32 teilnehmenden Mannschaften in den Arenen von Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover liefern, bevor das große Finale schließlich in Köln steigen wird. Genau 20 Jahre nach dem historischen Wintermärchen fungiert Deutschland damit zum achten Mal als Gastgeber der IHF Männer-Weltmeisterschaft.[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.Pressekontakt:Patrick Munsch06142-6922440patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht06142-6922459david.hamprecht@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59486/6290732