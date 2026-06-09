Eli Lilly hat auf dem größten Diabeteskongress der Welt Daten präsentiert, die die Adipositas-Pipeline des Konzerns in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Auf dem Jahreskongress der American Diabetes Association hat Eli Lilly vergangenes Wochenende klinische Daten vorgelegt, die den Wirkstoff Retatrutid deutlich breiter positionieren könnten als bislang erwartet. Besonders eine niedrige Dosierung sorgte für Aufsehen: Patienten, die lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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