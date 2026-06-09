ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Theranova bleibe nach einer Präsentation auf der Konferenz der European Renal Association (ERA) als alternatives Verfahren zur Blutreinigung gegenüber FMCs Hämodiafiltration (HV-HDF) relevant, schrieb Graham Doyle am Montag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 14:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005785802
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