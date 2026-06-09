München (ots) --Türkei trifft in Gruppe D auf Australien, Paraguay und die USA - mit eigenemProgramm bei MagentaTV für die türkische Community-Halil Altintop und Ertem Sener kommentieren und analysieren-WM-Start der "Milli Takim" gegen Australien exklusiv bei MagentaTV aufFUSSBALL.TV 3 an diesem Sonntag, 14. Juni, live ab 05.40 UhrNoch ein einzigartiges Angebot zur WM 2026 - nur bei MagentaTV: alle Gruppen-Spiele der türkischen Nationalmannschaft exklusiv und zu den Spielen mit eigenem Programmangebot mit einem türkischsprachigen Team. Der bekannte türkische Sportreporter, Moderator und Kolumnist Ertem Sener kommentiert die türkischen Spiele bei MagentaTV. Ex-Bundesliga-Profi und Nationalspieler Halil Altintop begleitet die WM-Reise der Türkei als Experte und Co-Kommentator. Los geht's für die "Milli Takim" an diesem Sonntag, 14. Juni, live ab 05.40 Uhr gegen Australien - exklusiv bei MagentaTV auf dem WM-Kanal FUSSBALL.TV 3! Nur bei MagentaTV werden alle 104 WM-Spiele gezeigt, 44 davon exklusiv."Die türkische Mannschaft kann für eine große Überraschung bei dieser WM sorgen. Das hat sie schon bei der letzten EM bewiesen. Sie hat viel Talent, Unterschiedsspieler, ist unter Trainer Vincenzo Montella in den letzten drei Jahren weiter zusammengewachsen. Ich bin sehr zuversichtlich", sagt Halil Altintop, selbst 38-facher Nationalspieler der Türkei und mit 351 Spielen sowie 67 Toren türkischer Bundesliga-Rekordspieler.Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Für die große türkische Community in Deutschland schaffen wir bei MagentaTV ein besonderes WM-Erlebnis in ihrer Muttersprache - mit einem eigenen, prominent besetzten On-Air-Team sowie exklusiven Analysen, Interviews und Berichten rund um die 'Milli Takim'. Das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella reist mit großen Hoffnungen zur WM. Und wir freuen uns, diesen Weg mit unserem einzigartigen Angebot für alle türkischen Fußballfans in Deutschland zu begleiten. MagentaTV'ye hos geldiniz!"MagentaTV bietet zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf dem Kanal FUSSBALL.TV 3 zu verschiedenen Spielen ein spezielles Programmangebot. Sämtliche Gruppenspiele der Türkei zeigt MagentaTV exklusiv - neben der Übertragung in deutscher Sprache zusätzlich begleitet von einem speziell auf die türkische Community zugeschnittenen Angebot mit eigenem türkischen Kommentar, besonderen Gästen und inhaltlichem Fokus auf die Mannschaft. Die Liveübertragungen der ersten beiden türkischen Spiele beginnen bei MagentaTV auf FUSSBALL.TV 3 jeweils 20 Minuten vor Anstoß der Partien mit einem eigenen Vorlauf - präsentiert von dem prominenten Duo. Zudem wird Halil Altintop nach den türkischen Gruppenspielen auch morgens im frei empfangbaren Format "Breakfast Club" zu Gast sein (Sendestart ist in der Regel ab 07.00 Uhr), um die Auftritte der Türkei zu analysieren. Zum dritten Gruppenspiel gegen die USA, welches parallel zur anderen Begegnung der Gruppe D sowie in einer Konferenz übertragen wird, bietet MagentaTV eine eigene Tonoption mit dem türkischen Kommentar von Ertem Sener und Halil Altintop. Sollte die Türkei in die K.o.-Runde einziehen, wird das eigene Programmangebot für die türkische Community mit dem On Air Personal zu jedem weiteren WM-Spiel fortgesetzt.Zusätzlich wird die türkische Community in Deutschland auch über Social Media angesprochen und über die Berichterstattung bei MagentaTV informiert. So werden Abdussamed Ünal ("Abdu" /TikTok @abdu9974 (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/mia-M8NXOgTF)) und Mert Eksi ("Mert Abi" / YouTube @MertAbiYT) in Stories auf ihren Kanälen und in einer Watch Party zum ersten Gruppenspiel der Türkei gegen Australien auf MagentaTV als erste Adresse für die Übertragung der Türkei Spiele während der WM 2026 hinweisen. Sie sind zwei der bekanntesten Influencer in der deutsch-türkischen Fußball-Community. Darüber hinaus wird einer der größten deutschen Content-Creatoren, Elias Nerlich (YouTube @eliasn97), auf die Übertragungen der Spiele des türkischen Teams von seinen Kanälen zuführen.Die türkische Mannschaft um Kapitän Hakan Çalhanoglu von Inter Mailand sowie die Jungstars Arda Güler (Real Madrid) und Kenan Yildiz (Juventus Turin) trifft in der Gruppe D auf Australien, Paraguay und Gastgeber USA. Nach dem Auftakt gegen Australien bestreitet die Türkei ihr zweites Gruppenspiel am Samstag, 20. Juni, gegen Paraguay - live und exklusiv ab 04.40 Uhr bei MagentaTV. Zum Abschluss der Gruppenphase steht am Freitag, 26. Juni das Duell gegen WM-Gastgeber USA auf dem Programm: Aufgrund der parallel laufenden Spiele am letzten Gruppenspieltag wird die Partie sowohl live und exklusiv ab 03.20 Uhr auf FUSSBALL.TV 1 im Einzelspiel (mit eigener türkischer Tonoption ab 03.40 Uhr), als auch ab 03.40 Uhr in der Konferenz zusammen mit der Begegnung Paraguay gegen Australien auf FUSSBALL.TV 3 gezeigt.Halil Altintop - einer der bekanntesten türkischen Fußballer seiner GenerationHalil Altintop absolvierte mehr als 500 Profispiele und bestritt 38 Länderspiele (8 Tore) für die türkische Nationalmannschaft. Türkischer Bundesliga-Rekordspieler: Mit 351 Spielen und 67 Toren ist er der Spieler mit den meisten Einsätzen und Treffern unter allen türkischen Profis in der Bundesliga-Geschichte. Seine Profikarriere begann der gebürtige Gelsenkirchener bei der SG Wattenscheid 09. Es folgten Stationen beim 1. FC Kaiserslautern, FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Trabzonspor, FC Augsburg und Slavia Prag. Seine aktive Laufbahn beendete er 2018 nach einem erneuten Engagement beim 1. FC Kaiserslautern.Nach seinem Karriereende wechselte der heute 43-Jährige nahtlos ins Trainergeschäft. Zunächst gehörte er zum Trainerstab des VfB Stuttgart, anschließend arbeitete er als Cheftrainer beim TSV Schwaben Augsburg. 2020 folgte der Wechsel zum Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München. Danach übernahm er als Talentkoordinator die Betreuung und Entwicklung von Nachwuchsspielern auf dem Weg in den Profifußball. Im März 2023 wurde Altintop zum Sportlichen Leiter des FC Bayern Campus ernannt. 2024 schied er auf eigenen Wunsch aus dieser Position aus. Seit 2025 gehört Halil Altintop dem Aufsichtsrat von FC Augsburg an.MagentaTV als erste Adresse für die WM 2026MagentaTV bietet das größte und beste TV-Angebot zur WM 2026 (11. Juni - 19. Juli). Mit insgesamt rund 1.000 Programmstunden, einem hochkarätigen Expertenteam, innovativen Formaten und gezielten Angeboten für internationale Communities - darunter ein eigenes türkischsprachiges Programm mit Kommentar und Spezialgasten - schafft MagentaTV ein einzigartiges WM-Erlebnis. Damit ist MagentaTV die zentrale Anlaufstelle für die FIFA WM 2026 in Deutschland - für alle Fans, unabhängig von Herkunft oder bevorzugter Sprache.MagentaTV zeigt als einzige Plattform alle 104 Spiele des Turniers, davon 44 exklusiv. Das exklusive Rechtepaket umfasst nicht nur Gruppenspiele mit Topnationen wie Frankreich, den Niederlanden, Spanien und den USA, sondern auch entscheidende K.o.-Partien: sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Auf drei dedizierten WM-Kanälen (FUSSBALL.TV 1, FUSSBALL.TV 2 mit Taktik-Feed und FUSSBALL.TV 3 als Überraschungskanal) läuft die Berichterstattung rund um die Uhr und in UHD-Qualität.Mit Tabea Kemme, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Jonas Hofmann, Micky Beisenherz, Robert Andrich, Halil Altintop und Fan-Experte Tom Kaulitz bietet MagentaTV ein außergewöhnliches Experten-Team. Johannes B. Kerner, Laura Wontorra, und Wolff Fuss führen als herausragende TV-Persönlichkeiten eine Top-Reihe von Moderatorinnen und Kommentatoren an.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6290901