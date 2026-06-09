Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.785 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Infineon und die Deutsche Bank, am Ende Scout24, BASF und SAP.



"Die Anleger gewichten weiterhin die positiven Signale über und fokussieren sich im Dax auf Konsumaktien und Bankenwerte", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Investoren gehen sehr selektiv am Aktienmarkt vor und positionieren sich tendenziell eher vorsichtig."



"Zeitnah kommen einige dicke Bretter auf die Börse zu, die nur schwer zu durchbohren sein werden", fügte Lipkow hinzu. "Neben den Notenbanksitzungen stehen drei Mega-IPOs ins Haus, die Liquidität aus den Märkten abziehen. Zusätzlich bleibt die Situation im Nahen Osten fragil und kann sich täglich ändern." Der Iran-Krieg stelle sich weiterhin als ein sehr komplexes und schwer einschätzbares geopolitisches Risiko dar. "Die Investoren hängen zwischen Baum und Borke fest und müssen sich entscheiden, ob sie sich auf die konjunkturellen Entwicklungen und Trendthemen fokussieren oder doch die Risiken aus dem Krieg im Nahen Osten übergewichten."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1567 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8645 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 92,53 US-Dollar; das waren 172 Cent oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur