© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-ENach der positiven Erwähnung von Marvell hat sich Nvidia-CEO Jensen Huang jetzt auch positiv gegenüber Mitbewerber Qualcomm geäußert. Die Aktie springt an. Halbleiter-Aktien: Auf die Panik folgt schon wieder die Gier! Die Verunsicherung der Anlegerinnen und Anleger gegenüber Halbleiter-Aktien währte nach dem brutalen Ausverkauf am vergangenen Freitag nur kurz. Schon zum Wochenauftakt war die Branche wieder gefragt, wie hohe Kursgewinne bei Intel, Micron und SanDisk demonstrierten. Ein zunehmend wichtige Bedeutung für Kursbewegungen bei Einzelaktien scheint dabei das Urteil von Nvidia-CEO Jensen Huang zu spielen. Nachdem sich dieser vor ein paar Tagen positiv gegenüber Broadcom-Mitbewerber …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US7475251036,US5738741041Den vollständigen Artikel lesen
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