Köln (ots) -Gemeinsam mit der Ad Alliance startet Lidl in Deutschland zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine KI-gestützte Kampagne in reichweitenstarken RTL-Umfeldern. Rund um die Spieltage melden sich eigens entwickelte KI-Avatare wie zum Beispiel "Willy Würstchen" aus einem fiktiven News-Studio, kommentieren das aktuelle WM-Geschehen und verbinden dieses mit passenden Lidl-Angeboten sowie kulinarischen Aktionswochen.Dynamische Angebotskommunikation trifft auf KI-KreativitätOb Bratwurst für den perfekten Grillabend, Eis für heiße Fußballnächte oder die passende Länderwoche zum Spieltag: Lidl setzt zur Fußball-WM auf aktuelle Angebotskommunikation. Der besondere Ansatz: Die KI-Avatare greifen täglich aktuelle WM-Momente und Spielergebnisse auf und verknüpfen diese mit passenden Produkten und Aktionen.Bei der tagesaktuellen Produktion kommt KI umfassend zum Einsatz: Avatare, Animationen und Angebotswelten werden KI-basiert umgesetzt. Das RTL-News-Studio sowie das Branding entstehen bewusst manuell, um die Markenidentität authentisch zu inszenieren.Entwickelt wurde die Kampagne vom Ad+ Concept Studio, der Kreativeinheit der Ad Alliance.Platzierung in hochwertigen RTL-UmfeldernAusgespielt wird die Kampagne überwiegend als Pre-Split in News-Umfeldern bei RTL wie "Deutschland am Morgen", "Punkt 12" oder "RTL Aktuell". Die Platzierung greift die hohe Aufmerksamkeit rund um die Berichterstattung zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada gezielt auf. Ergänzend setzt Lidl gemeinsam mit der Ad Alliance auf reichweitenstarke Premium-Umfelder wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH und Co.KG: "Im Lebensmitteleinzelhandel entscheidet die Relevanz des Augenblicks. Dank der kreativen Spots der Ad Alliance und unserer eigens entwickelten Lidl-Avatar-Mannschaft nutzen wir die enorme Aufmerksamkeit rund um die WM perfekt aus. Für uns ist diese Kombination aus Entertainment, einem hochkarätigen Umfeld und täglich frischen Angeboten der ideale Weg, um Kunden jeden Tag aufs Neue zu begeistern."Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer Ad Alliance: "Die Kampagne zeigt, welches kreative Potenzial in KI-gestützter Werbung steckt. Gemeinsam mit Lidl haben wir ein Format entwickelt, das aktuelle WM-Momente nahezu in Echtzeit mit Markenkommunikation verbindet und dabei gleichzeitig unterhält. So entstehen täglich neue, relevante Geschichten rund um die Lidl-Avatare. Ich bin gespannt, welcher davon zum Fanliebling wird."Ad AllianceAd Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigenhändler bzw. Dienstleister für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedINLidl in DeutschlandDer Lebensmitteleinzelhändler Lidl gehört als Teil der Schwarz Gruppe, beheimatet in Neckarsulm, zu den führenden Unternehmensgruppen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.600 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen über 100.000 Mitarbeiter in über 3.250 Filialen, 39 Verwaltungs- und Warenverteilzentren für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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