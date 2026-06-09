Der Automobilkonzern Stellantis hat entschieden, auch die kommende Generation des Opel Astra im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim zu bauen. Dieser soll zusammen mit drei weiteren neuen Modellen, darunter auch der angekündigte E-SUV auf Leapmotor-Basis, bis 2030 auf den Markt kommen. Der künftige Opel Astra soll dabei nicht nur in Rüsselsheim produziert werden, sondern zuvor auch in der neuen globalen Opel-Zentrale namens grEEn-campus entworfen und entwickelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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