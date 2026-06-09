Ein einziger Datenpunkt könnte die Märkte in Bewegung setzen - und Anleger wissen noch nicht, in welche Richtung.Der Mittwoch steht und fällt mit den US-Verbraucherpreisen für Mai: Die um 14:30 Uhr erwarteten CPI-Daten dürften Ton und Richtung an den globalen Märkten maßgeblich bestimmen - gerade vor dem Hintergrund der laufenden Zinsdebatte. Aus der Unternehmensecke präsentiert Heidelberger Druckmaschinen seine Jahreszahlen, während sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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