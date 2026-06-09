Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG



09.06.2026 / 14:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG Unternehmen: HMS Bergbau AG ISIN: DE0006061104 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.06.2026 Kursziel: 85,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Anleiheemission über 50 Mio. EUR soll Wachstumskurs weiter beschleunigen



Die HMS Bergbau AG plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und einem Kupon von 8,0% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Mittel sollen primär zur Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen im Handelsgeschäft eingesetzt werden. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Flüssigbrennstoffe sowie die Produktionsvorfinanzierung im Kohle- und Chromerzgeschäft zur Absicherung langfristiger Handelsvolumina.



Zusätzliche Finanzierungskapazität eröffnet erhebliches Wachstumspotenzial: Die geplante Emission passt strategisch in das bestehende Geschäftsmodell von HMS, bei dem die Verfügbarkeit von Handels- und Betriebskapital ein zentraler Wachstumsfaktor ist. Hierbei werden zusätzliche Finanzmittel insbesondere zur Vorfinanzierung größerer Handelsvolumina verwendet, wodurch es HMS ermöglicht wird, zusätzliche Marktchancen wahrzunehmen und bestehende Kundenbeziehungen auszubauen. Nach Aussagen des Managements könnte die erfolgreiche Platzierung der Anleihe einen zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag von EUR 6-8 Mio. generieren. Den größten Anteil dürfte dabei die weitere Expansion des Flüssigbrennstoffgeschäfts leisten, welches in Q3 2025 gestartet wurde und sich in den vergangenen Monaten deutlich positiver als erwartet entwickelt hat. Darüber hinaus sollen zusätzliche Ergebnisbeiträge aus der Produktionsvorfinanzierung zur Sicherung langfristiger Handelsvolumina aus dem Kohle- und Chromerzhandel entstehen. Dem stehen jährliche zusätzliche Finanzierungskosten von rund EUR 4 Mio. gegenüber, sodass die Anleihe u.E. einen positiven Ergebnishebel auf die zukünftige Geschäftsentwicklung bieten sollte.



Modellanpassung nach erfolgreicher Platzierung: Die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 wurde vor der geplanten Anleihebegebung veröffentlicht und berücksichtigt die daraus resultierenden Wachstumsmöglichkeiten ausdrücklich noch nicht. Infolge der Platzierung dürfte auch die Guidance erhöht werden. Wir werden unser Modell nach erfolgreicher Platzierung aktualisieren und sowohl die zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträge als auch die höheren Finanzierungskosten in unseren Prognosen berücksichtigen. Angesichts des erwarteten EBITDA-Potenzials erscheint die geplante Kapitalaufnahme aus strategischer Sicht sinnvoll und steht im Einklang mit der kommunizierten Wachstumsstrategie des Unternehmens.



Fazit: Mit der geplanten Anleiheemission setzt HMS den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fort. Besonders positiv bewerten wir, dass die Mittel gezielt für zusätzliche Wachstumsinitiativen eingesetzt werden sollen. Sollte es dem Management gelingen, die avisierten zusätzlichen EBITDA-Beiträge zu realisieren, würde die Kapitalmaßnahme trotz höherer Zinsaufwendungen einen positiven Wertbeitrag für die Aktionäre darstellen und die Transformation zu einem breiter aufgestellten Rohstoffhändler- und produzenten weiter beschleunigen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 85,00 EUR.







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