Nun ist die Nachfolge geregelt, und zwar früher als manche dachten. Mit 1. Juli 2027 übernimmt Sonja Brandtmayer den Vorstandsvorsitz der Wiener Städtischen Versicherung und wird damit zur ersten Frau an der Spitze des Unternehmens. Der Aufsichtsrat hat den Beschluss am 9. Juni gefasst, mehr als ein Jahr vor dem tatsächlichen Wechsel. Ihr Vorgänger Ralph Müller rückt zeitgleich an die Spitze des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, des Hauptaktionärs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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