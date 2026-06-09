© Foto: wO-GeminiSobald es zu einer Einigung im Nahen Osten kommt, droht beim Ölpreis ein historischer Preissturz. Während der monatelangen Blockade hat die Ölindustrie den Neustart im Verborgenen perfekt vorbereitet.An den weltweiten Finanzmärkten wird bislang unterschätzt, wie schnell die Öllieferungen aus dem Nahen Osten wieder anlaufen könnten, sobald es zu einer Einigung zwischen den USA, Israel und Iran gekommen ist. Während viele Analysten und Banken von einer monatelangen, schleppenden Erholung der Ölförderung ausgehen, verdichten sich die Hinweise auf das Gegenteil. Der Markt steht vielmehr vor einer blitzschnellen Angebotsschwemme, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise aus der …
Enthaltene Werte: XC0009677409,XC0007924514,CY0200352116Den vollständigen Artikel lesen
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