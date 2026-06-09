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Rheinmetall Aktie: Vom DAX-Star zum Sorgenkind - kommt jetzt die Wende?

Rheinmetall zählt zu den traditionsreichsten Industrieunternehmen Deutschlands - und zugleich zu den größten Börsenstorys der vergangenen Jahre. Gegründet wurde der Konzern bereits 1889 in Düsseldorf, ursprünglich mit Fokus auf Munition und militärische Ausrüstung. Über viele Jahrzehnte entwickelte sich Rheinmetall zu einem breit aufgestellten Industrie- und Verteidigungsunternehmen mit zwei zentralen Säulen: Rüstungstechnologie und Automotive-Komponenten. Besonders seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 hat sich die Wahrnehmung jedoch grundlegend verändert. Höhere Verteidigungsausgaben, volle Auftragsbücher, neue NATO-Investitionen und die Modernisierung westlicher Streitkräfte machten Rheinmetall zu einem der großen Gewinner am deutschen Aktienmarkt.

Doch nach der spektakulären Rallye hat sich das Bild zuletzt deutlich eingetrübt. Die Aktie, lange Zeit einer der stärksten DAX-Werte, zeigte über mehrere Monate Schwäche und ist vom Hoch spürbar zurückgekommen. Genau deshalb stellt sich jetzt die entscheidende Frage: Ist Rheinmetall nach dem Rücksetzer wieder attraktiv - oder war die Bewertung nach dem Rüstungsboom zu ambitioniert? In unserer aktuellen Aktienanalyse blicken wir auf die Geschäftsentwicklung, die jüngsten Quartalszahlen, den hohen Auftragsbestand, neue Projekte rund um Munition, Luftverteidigung, Drohnenabwehr und digitale Gefechtsführung sowie auf das Chartbild der Aktie. Kommt jetzt die Wende beim ehemaligen DAX-Star - oder bleibt Rheinmetall vorerst ein Sorgenkind?

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