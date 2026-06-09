Das Ende des geplanten europäischen Kampfjets verändert die Karten in der Rüstungsindustrie. Für Airbus, MTU Aero Engines, Dassault, Saab, BAE Systems, Hensoldt und Rheinmetall rückt die Frage nach neuen Allianzen in den Vordergrund. Im Fokus stehen nun F 35 Beschaffungen, Combat Cloud und ein mögliches Team Gen 6.Strategisches Großprojekt gestoppt Sieben Jahre nach dem Start der Arbeiten an FCAS ist der gemeinsame Kampfjet von Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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