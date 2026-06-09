© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sheldon CooperStellantis ruft 1,3 Millionen Jeeps zurück: Brandgefahr droht selbst im Stand - der nächste Rückruf setzt den Autoriesen unter Druck.Stellantis hat in den USA insgesamt mehr als 1,3 Millionen Jeep Wrangler und Jeep Gladiator aufgrund eines Defekts im Servolenkungssystem, der die Brandgefahr erhöhen könnte, zurückgerufen. Reuters berichtete am Dienstag unter Berufung auf die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration über die Neuigkeit. Das ist nicht nur ein US-Rückruf, sondern offenbar ein weltweites Jeep-Problem. Davon entfallen knapp 1,08 Millionen Fahrzeuge auf die USA, weitere rund 106.000 auf Kanada, 23.000 auf Mexiko und etwa 125.000 auf andere Märkte. Betroffen …
Enthaltene Werte: NL00150001Q9Den vollständigen Artikel lesen
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