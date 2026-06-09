Außerordentliche Hauptversammlung der RAAQ am 25. Juni 2026

IQM Finland Oy, ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Full-Stack-Quantencomputern ("IQM", "IQM Quantum Computers" oder "Unternehmen"), und Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), eine Zweckakquisitionsgesellschaft ("RAAQ"), teilten heute mit, dass die Registrierungserklärung auf Form F-4 (die "Registrierungserklärung") im Zusammenhang mit ihrem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss am 5. Juni 2026 von der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") für wirksam erklärt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260608435295/de/

IQM Radiance quantum computer

Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von RAAQ im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss (die "außerordentliche Hauptversammlung") findet am 25. Juni 2026 statt. Die Vollmachtserklärung/der Prospekt zur außerordentlichen Hauptversammlung wurde den registrierten Aktionären von RAAQ, die zum Geschäftsschluss am 3. Juni 2026 (dem "Stichtag") im Aktienregister erfasst waren, per Post zugestellt.

IQM ist ein Quantencomputing-Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland und einem wichtigen Standort in München, das Full-Stack-Quantencomputer mit offener Architektur entwickelt, die vor Ort eingesetzt oder über die Cloud genutzt werden können. IQM operiert nach einem vertikal integrierten Geschäftsmodell mit einer einzigartigen Kombination aus eigener Infrastruktur vom selbst entwickelten Chip-Design-Tool und der Entwicklerplattform bis hin zu einer Quantenchip-Fab, einer Produktionslinie und einem Rechenzentrum. So kann das Unternehmen seine Innovationszyklen beschleunigen, seinen Kunden erstklassige Quantencomputing-Lösungen bereitstellen und das Wachstum des Quanten-Ökosystems fördern.

IQM ist ein Branchenführer mit 23 verkauften Quantencomputern. Davon wurden 18 an Kundenstandorte ausgeliefert. Dies ist die höchste öffentlich bekannt gegebene Zahl unter ausgewählten Quantenunternehmen1. Für 2025 meldete IQM einen geprüften Umsatz von 31 Millionen Euro bzw. 36 Millionen US-Dollar2

Wie zuvor berichtet wird IQM infolge des Unternehmenszusammenschlusses zu einem börsennotierten Unternehmen. IQM beabsichtigt, seine American Depositary Shares an der Nasdaq Global Exchange unter dem Tickersymbol "IQMX" zu notieren.

IQM plant außerdem, die Zulassung seiner Aktien zum Handel an der Nasdaq Helsinki unter dem vorgesehenen Börsenkürzel "IQMX" zu beantragen. Dies soll voraussichtlich nach Durchführung des Unternehmenszusammenschlusses erfolgen. Erwartungen zufolge wird der Unternehmenszusammenschluss so bald wie möglich nach Erfüllung der in der Registrierungserklärung beschriebenen Abschlussbedingungen abgeschlossen.

1 Bezieht sich auf öffentlich gemeldete On-Premises-Lieferungen von IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing und Quantinuum 2 EZB-Referenzkurs für EUR/USD von 1,175 zum 31. Dezember 2025

Über IQM Quantum Computers

IQM Finland Oy ("IQM", "IQM Quantum Computers", "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungsinstituten, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboratorien weltweit Full-Stack-Quantensysteme und Zugang zu Cloud-Plattformen bereit. Mit einem On-Premises-Bereitstellungsmodell bietet IQM seinen Kunden die Möglichkeit, ihre Quanteninfrastruktur selbst zu verwalten und zu kontrollieren. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Sitz in Finnland beschäftigt über 400 Mitarbeitende. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig.

Über Real Asset Acquisition Corp.

Real Asset Acquisition Corp. mit Sitz in Princeton, New Jersey, ist eine an der Nasdaq notierte (Nasdaq: RAAQ) Zweckgesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder einer ähnlichen Unternehmenszusammenschließung mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Das RAAQ-Team besteht aus erfahrenen Quantencomputing-Experten mit fundierten technischen und branchenspezifischen Kenntnissen.

Weitere Informationen zur geplanten Transaktion und wo Sie diese finden

Am 5. Juni 2026 wurde die Registrierungserklärung von der SEC für wirksam erklärt. RAAQ hat seinen Aktionären, die zum Stichtag im Aktienregister eingetragen waren, die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss übersandt. Die Registrierungserklärung und die endgültige Vollmachtserklärung/der endgültige Prospekt enthalten wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und die weiteren Anträge, über die auf der außerordentlichen Hauptversammlung abgestimmt wird. Diese Mitteilung umfasst nicht alle Informationen, die im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss von Bedeutung sind, und ist nicht dazu bestimmt, als Entscheidungsgrundlage für Investitionen oder sonstige Transaktionen in diesem Zusammenhang zu dienen. RAAQ und IQM können in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss möglicherweise weitere Unterlagen bei der SEC einreichen. Den Aktionären von RAAQ und anderen interessierten Personen wird empfohlen, die Registrierungserklärung, die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt sowie weitere im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss eingereichte Unterlagen zu lesen, die wichtige Informationen über RAAQ, IQM und den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten. Aktionäre können Exemplare der Registrierungserklärung, der endgültigen Vollmachtserklärung/des endgültigen Prospekts sowie der übrigen Unterlagen, die von RAAQ und IQM bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden nicht-US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "schätzen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "anstreben", "anstreben", "fortsetzen", "könnte", "möglicherweise", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Schätzungen und Annahmen, die zwar von IQM und seinem Management sowie RAAQ und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Diese Aussagen umfassen: Prognosen zu Marktchancen und Marktanteilen; Schätzungen zu Kundenakzeptanzraten und Nutzungsmustern; Prognosen zur Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte und Technologien zu vermarkten; Prognosen zu Entwicklungs- und Vermarktungskosten und -zeitplänen; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäftsmodell umzusetzen, und der erwarteten finanziellen Vorteile dieses Modells; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen, zu binden und seinen Kundenstamm zu erweitern; die Verwendung der Erlöse aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durch das Unternehmen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Beziehungen zu strategischen Partnern, Lieferanten, Regierungen, staatlich finanzierten Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu verbessern; zukünftige Unternehmungen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Entwicklung günstiger Vorschriften, die sich auf die Märkte des Unternehmens auswirken; der erfolgreiche Abschluss und die potenziellen Vorteile der geplanten Unternehmenszusammenschlüsse sowie die Erwartungen hinsichtlich ihrer Bedingungen und ihres Zeitplans; die Börsen, an denen die Wertpapiere des fusionierten Unternehmens voraussichtlich gehandelt werden; Erlöse aus der Unternehmensfusion und damit verbundenen PIPE; Mittel, die das fusionierte Unternehmen aus dem Treuhandkonto von RAAQ und Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von RAAQ erhält; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Hardware und Software zu vermarkten; die Erwartung, dass das Unternehmen eine souveräne Infrastruktur aufbaut, die das Wachstum von Quantenökosystemen ermöglicht; und das Potenzial des Unternehmens, seinen Wert zu steigern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen nur zu Illustrationszwecken und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen nicht als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und werden von den Annahmen abweichen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und von RAAQ liegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des aus der geplanten Transaktion hervorgehenden Unternehmens wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören: die Tatsache, dass das Unternehmen eine aufstrebende Technologie verfolgt, die mit erheblichen technischen Herausforderungen verbunden ist und möglicherweise nicht kommerzialisiert wird oder keine Marktakzeptanz findet; die bisherigen Nettoverluste des Unternehmens und seine begrenzte Betriebsgeschichte; die Erwartungen des Unternehmens bezüglich der künftigen finanziellen Entwicklung, des Kapitalbedarfs und der Wirtschaftlichkeit pro Einheit; die Verwendung und Berichterstattung von Geschäfts- und Betriebskennzahlen durch das Unternehmen; das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens; die Abhängigkeit des Unternehmens von Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie seine Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu rekrutieren und zu halten; der potenzielle Bedarf an zusätzlicher Finanzierung in der Zukunft; die Konzentration der Einnahmen des Unternehmens auf Verträge mit staatlichen oder staatlich finanzierten Einrichtungen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Wachstum zu steuern und seine Geschäftstätigkeit auszuweiten; mögliche zukünftige Übernahmen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Abhängigkeit des Unternehmens von strategischen Partnern und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Rechte an geistigem Eigentum zu schützen und zu verteidigen; Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheit oder Cybersicherheitsvorfällen sowie den entsprechenden Vorschriften; die Nutzung, Verbreitung und Regulierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen; Unwägbarkeiten oder Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; Unwägbarkeiten oder Änderungen in Bezug auf Steuern, Handelsbedingungen und das makroökonomische Umfeld; die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, die interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und als börsennotiertes Unternehmen zu agieren; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden für die geplante Transaktion verzögert werden oder nicht erteilt werden, wodurch das fusionierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion beeinträchtigt werden könnten; das Risiko, dass Aktionäre von RAAQ sich für die Rücknahme ihrer Aktien entscheiden könnten, wodurch das fusionierte Unternehmen nicht über ausreichende liquide Mittel zur Umsetzung seiner Geschäftspläne verfügen würde; das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; der Ausgang von Gerichtsverfahren oder staatlichen Untersuchungen, die gegen das Unternehmen oder RAAQ eingeleitet werden könnten; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; die Fähigkeit von IQM oder dem fusionierten Unternehmen, im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder in der Zukunft Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere auszugeben; sowie sonstige Faktoren, die in der Registrierungserklärung und den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen von RAAQ und dem Unternehmen beschrieben sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und unterliegen dem Vorbehalt, dass sich keines der oben genannten Risiken konkretisiert, dass keine unvorhergesehenen Veränderungen der wirtschaftlichen und marktbezogenen Rahmenbedingungen eintreten und dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs stattfinden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, finden Sie in den bei der SEC eingereichten und noch einzureichenden Unterlagen des Unternehmens, von RAAQ oder des aus dem geplanten Unternehmenszusammenschluss hervorgehenden gemeinsamen Unternehmens, unter anderem unter der Überschrift "Risk Factors". Sollten diese Risiken eintreten oder sich die Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus spiegeln diese Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen der Führungsebene des Unternehmens und von RAAQ zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Spätere Ereignisse und Entwicklungen können zu einer Änderung dieser Einschätzungen führen. Zwar können das Unternehmen und RAAQ beschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, doch lehnen sie ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Dementsprechend sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen.

Darüber hinaus spiegeln Aussagen wie "wir glauben" und ähnliche Aussagen unsere Überzeugungen und Meinungen zu dem jeweiligen Thema wider. Diese Aussagen basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und obwohl wir glauben, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können diese Informationen begrenzt oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass wir alle potenziell verfügbaren relevanten Informationen erschöpfend untersucht oder überprüft haben. Diese Aussagen sind von Natur aus unsicher, und Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Eine Anlage in RAAQ ist keine Anlage in frühere Anlagen, Unternehmen oder verbundene Fonds der Gründer oder Sponsoren von RAAQ. Die historischen Ergebnisse dieser Anlagen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung von RAAQ, die erheblich von der Wertentwicklung früherer Anlagen der Gründer oder Sponsoren von RAAQ abweichen kann.

Teilnehmer an der Aufforderung

RAAQ, das Unternehmen sowie bestimmte Mitglieder ihres Vorstands, ihrer Geschäftsleitung und ihres Managements sowie bestimmte Angestellte können gemäß den Vorschriften der SEC als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von RAAQ im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Informationen bezüglich der Personen, die gemäß den Vorschriften der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten bei Aktionären von RAAQ im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss gelten können, sind in der Registrierungserklärung und der bei der SEC eingereichten endgültigen Vollmachtserklärung/dem endgültigen Prospekt aufgeführt. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere interessierte Personen sollten die Registrierungserklärung und die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt sorgfältig lesen, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen. Kostenlose Exemplare dieser Dokumente sind bei den oben genannten Stellen erhältlich.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung, einschließlich der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs, unzulässig wäre. Diese Mitteilung ist kein Prospekt, keine Werbung und kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung und darf unter keinen Umständen als solches ausgelegt werden. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Ausnahmen davon entspricht. Eine mögliche Doppelnotierung der Stammaktien von IQM an der Börse in Helsinki, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, würde mittels eines Prospekts gemäß der EU-Prospektverordnung erfolgen. INVESTITIONEN IN DIE HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE WURDEN WEDER VON DER SEC NOCH VON EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE GENEHMIGT, NOCH HAT EINE BEHÖRDE DIE VORZÜGE DES ANGEBOTS ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DER HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN BEURTEILT ODER BILLIGT. JEDE GEGENTEILIGE AUSSAGE STELLT EINE STRAFTAT DAR.

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