Der Countdown läuft: In wenigen Tagen geht SpaceX an die Börse. Ein Moment, der in die Annalen der Wirtschaftsgeschichte eingehen dürfte und Erinnerungen an die Zeiten des Neuen Marktes weckt. Doch auch wenn in Deutschland plötzlich wieder dieses Gefühl von Begeisterung für die Aktienkultur spürbar ist, ist dieses Mal vieles anders.• In den Aktien-Reports verrät DER AKTIONÄR, welche Aktien noch vom SpaceX-IPO profitieren.• SpaceX löst neue Begeisterung für das Thema investieren aus.• Investor Frank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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