© Foto: Pavlo Gonchar - picture allianceTrotz explodierender Nachfrage und Milliardenaufträgen braucht Super Micro dringend frisches Geld. Die Aktie bricht nachbörslich ein.Der KI-Boom verschlingt immer größere Summen - und genau das setzt nun selbst einige der größten Gewinner der Branche unter Druck. Der Serverhersteller Super Micro Computer will frisches Kapital in Höhe von insgesamt 7 Milliarden US-Dollar aufnehmen, um die enorme Nachfrage nach KI-Servern überhaupt noch bedienen zu können. Anleger reagierten geschockt: Die Aktie brach nachbörslich um bis zu neun Prozent ein. Super Micro erklärte, in den vergangenen Wochen KI-Serveraufträge im Wert von rund 39 Milliarden US-Dollar von mehr als 20 Kunden erhalten zu haben. Um …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US24703L2025,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
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