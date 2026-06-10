Die Aktie von Incyte hat sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich besser entwickelt als viele Wettbewerber aus dem Biotechnologiesektor, bewegte sich im laufenden Jahr bisher aber eher seitwärts. Nach mehreren wichtigen operativen Fortschritten verbessert sich nun auch die langfristige Investmentstory des Unternehmens spürbar. Neueste Entwicklungen stärken Ausblick Noch vor rund einem Monat überwogen bei Incyte die Risiken gegenüber den Chancen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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