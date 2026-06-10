München (ots) -- KI-Krake Paul 2.0 gibt Prognosen auf Basis kurioser Fun Facts- Start am 11. Juni mit der Vorhersage zum WM-Eröffnungsspiel- "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" ist direkt nach den "RTLZWEI News" (Mo.-Fr. um 16:00 Uhr bei RTLZWEI) je nach Spielplan zu sehenZur Fußball-WM präsentiert RTLZWEI mit "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" ein neues Format, das die wichtigsten Spiele des Turniers auf unterhaltsame Weise begleitet. Die KI-Krake sagt die Ergebnisse ausgewählter WM-Partien anhand kurioser Fun Facts rund um Teams, Spieler und teilnehmende Nationen voraus. Die Clips sind ab dem 11. Juni nach den RTLZWEI News (Mo.-Fr. um 16:00 Uhr bei RTLZWEI) zu sehen.Wer gewinnt die wichtigsten Spiele der Fußball-WM? Bei RTLZWEI wagt "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" den Blick in die Zukunft - allerdings mit einem ganz eigenen Ansatz. Statt auf Statistiken oder Expertenmeinungen setzt KI-Krake Paul 2.0 auf kuriose und unterhaltsame Fun Facts rund um die Teams, Spieler und teilnehmende Nationen. Wer hat mehr Tattoos? Welches Team hat die meisten verheirateten Spieler? Und welche Nation bringt die außergewöhnlichsten Rekorde mit? Aus diesen und weiteren überraschenden Fakten leitet Paul 2.0 seine Prognosen ab. Erstmalig gibt der achtarmige WM-Experte am 11. Juni, dem Tag des Eröffnungsspiels, seine Vorhersage ab.Insgesamt entstehen 27 kurze Clips zu ausgewählten WM-Partien - darunter das Eröffnungsspiel, alle Spiele mit deutscher Beteiligung, Begegnungen der Top-Favoriten sowie sämtliche K.O.-Spiele ab dem Achtelfinale. Die Vorhersagen werden im Anschluss an die RTLZWEI News gezeigt und begleiten das Turnier auf unterhaltsame Weise. Findet eine Partie am Wochenende statt, wird die entsprechende Prognose bereits nach den News am Freitag ausgestrahlt. Außerdem werden die Vorhersagen auch auf den Social-Media-Kanälen von RTLZWEI ausgespielt."Das WM-Orakel mit Paul 2.0" ist nach den "RTLZWEI News" (Mo.-Fr. um 16:00 Uhr bei RTLZWEI) je nach Spielplan zu sehen.Pressefotos zum Download finden Sie hier (https://we.tl/t-rtNCpqcRH5PXAkFP).Über "RTLZWEI":Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6291660