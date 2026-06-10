Aegis Critical Energy Defence Corp. gibt Umbenennung von Homeland Nuclear Energy Inc. in HyprC Systems Corp. bekannt und nimmt Kurs auf wachstumsstarke und strategische Märkte in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung und KI-Rechenzentren

Vancouver, British Columbia - 10. Juni 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) ("Aegis" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Homeland Nuclear Energy Inc. in HyprC Systems Corp. ("HyprC") umbenannt wurde. Damit wird eine strategische Neuausrichtung auf drei der dynamischsten, wachstumsstärksten und strategisch wichtigsten Sektoren vollzogen, welche die globale Innovation vorantreiben: Raumfahrt, Häfen, Verteidigung und KI-gesteuerte Rechenzentren.

In Verbindung mit der Namensänderung wurde Dr. Ramtin Rasoulinezhad zum Chief Executive Officer von HyprC Systems Corp. bestellt und wird auch im Board of Directors der Tochtergesellschaft vertreten sein.

Strukturiert wird HyprC Systems Corp. als IP-orientierte Plattform für Hybridenergietechnologien, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung von disruptivem und gut zu schützendem geistigem Eigentum in den Bereichen nuklearintegrierter Steuerungsarchitekturen, Integration hybrider Energiesysteme, Design und Validierung auf Basis von Digital Twins sowie fortschrittlicher Schutz- und Abschaltstrategien für missionskritische Infrastrukturen liegen wird. Diese Plattform wird direkt auf die Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanforderungen bei Weltraummissionen, Verteidigungssystemen der nächsten Generation und KI-intensiven Rechenzentren zugeschnitten sein.

"Nachdem sowohl Kapital als auch Innovation zunehmend in die Bereiche Weltraum, Verteidigung und KI fließen, sehen wir für HyprC eine einmalige Chance, sich als grundlegender Partner für Energietechnologien in diesen wachstumsstarken und strategisch wichtigen Sektoren zu etablieren", erklärt Dr. Ramtin Rasoulinezhad, Chief Executive Officer von HyprC Systems Corp. "Weltraumplattformen, staatliche Verteidigungs-Assets, Häfen und KI-Rechenzentren stehen alle vor derselben Herausforderung: Sie benötigen kompakte, äußerst zuverlässige und intelligente Stromversorgungssysteme, die unter keinen Umständen ausfallen dürfen. Genau für diese realen Bedingungen wird HyprCs nuklearintegrierte Hybridarchitektur entwickelt."

Paul Dickson, ein Direktor von Aegis Critical Energy Defence Corp., fügt hinzu: "Die Geschäftschancen in diesen Sektoren zählen zu den strategisch wichtigsten und sich am schnellsten entwickelnden in der Weltwirtschaft. Durch die Ausrichtung von HyprC auf Raumfahrt, Verteidigung und KI-Rechenzentren positioniert Aegis seine Kerntechnologie dort, wo Nachfrage, Dringlichkeit und langfristige Wertschöpfung zusammenlaufen."

In der Roadmap für HyprC werden zunächst folgende Themen abgebildet:

- Raumfahrt - Anpassung der Hybridenergieplattform für Einsätze im Orbit und am Mond, bei denen eine langlebige, resiliente und autonome Energieversorgung von entscheidender Bedeutung ist und bei denen herkömmliche, ausschließlich auf Solarenergie basierende Lösungen zunehmend durch die Missionsprofile eingeschränkt werden.

- Verteidigung - Einführung sicherer, nuklearintegrierter Hybridenergiearchitekturen für Stützpunkte, mobile Systeme und kritische Verteidigungsinfrastruktur, die unter extremen Bedingungen eine souveräne, manipulationssichere und stets verfügbare Stromversorgung benötigen.

- KI-Rechenzentren - Bereitstellung äußerst zuverlässiger, intelligent verwalteter Stromversorgungsplattformen, die speziell auf KI-optimierte Rechenzentren zugeschnitten sind, in denen Stromqualität, Verfügbarkeit und eine rasche Reaktion auf schwankende Rechenlasten entscheidend für Leistung und Rentabilität sind.

- Häfen - Einführung hybrider Stromversorgungsplattformen, welche die kinetische Energie aus dem Frachtumschlag und den Schiffsbewegungen nutzen und so eine nachhaltige, stets verfügbare Energieversorgung gewährleisten, die einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet und gleichzeitig Emissionen senkt sowie die Abhängigkeit von der landseitigen Netzinfrastruktur reduziert.

Die neue Website der Tochtergesellschaft - HYPERC.CA - wird als zentrales Informationsportal für Informationen über deren Technologien, Projekte und Partnerschaftschancen dienen.

Über HyprC Systems Corp.

HyprC Systems Corp., vormals Homeland Nuclear Energy Inc., ist eine Tochtergesellschaft von Aegis, die sich auf die Entwicklung einer nuklearintegrierten Hybridenergieplattform für missionskritische Anwendungen in der Raumfahrt, in der Verteidigung und in KI-Rechenzentren konzentriert. Die strategische Ausrichtung von HyprC basiert auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von disruptivem und nachhaltig verteidigbarem geistigem Eigentum in den Bereichen hybride Energiesteuerung, Systemintegration, Validierung auf Basis von Digital Twins sowie sicherheitskritische Schutzarchitekturen.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur spezialisiert hat. Die integrierte Plattform des Unternehmens vereint fortschrittliche Energiespeicher, hybride und dezentrale Energieerzeugungssysteme, intelligente Steuerungsarchitekturen und Cybersicherheit, um hochzuverlässige Lösungen für Anwendungen in den Bereichen der Verteidigung, Schifffahrt, entlegene Gebiete sowie Industrie bereitzustellen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.aegiscriticalenergy.com.

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1(604) 283-1262

http://www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

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