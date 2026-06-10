© Foto: Marc-Olivier Jodoin - UnsplashHalbleiteraktien hat es in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Helfen könnte jetzt der monatliche Umsatzbericht von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor. Der Halbleiter-Trade wirkt plötzlich sehr fragil Die in den vergangenen Wochen und Monaten so starke Halbleiter-Rallye hat in den vergangenen Tagen einen schweren Rückschlag erlitten und dabei tiefe Risse aufgezeigt. Die Kombination aus technisch heiß gelaufenen Aktien, hohen Unternehmensbewertungen, turmhohen Optionswetten und "Crowdedness", also eine hohe Partizipationsquote unter Anlegerinnen und Anlegern hat die Branche äußerst korrekturanfällig gemacht. Hatte der Branchenindex Philadelphia Semiconductor noch am vergangenen …
Enthaltene Werte: US0079031078,DE0006231004,US67066G1040,US8740391003,US11135F1012,US5738741041Den vollständigen Artikel lesen
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