© Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/dpa-Bildfunk - dpaDer Übernahmekampf um die Commerzbank geht in eine neue Phase. Die Unicredit hält nun mehr als 37 Prozent an der deutschen Großbank - obwohl das Tauschangebot unter dem aktuellen Börsenkurs liegt. Unicredit hält inzwischen mehr als ein Drittel der Commerzbank-Aktien. Gut zehn Prozent der Anteile wurden dem Mailänder Institut im Rahmen des seit Anfang Mai laufenden Übernahmeangebots angedient, wie Unicredit am Dienstagabend mitteilte. Damit steigt die direkte Beteiligung von knapp 27 auf rund 38 Prozent. Pikant daran: Das Angebot liegt deutlich unter dem aktuellen Commerzbank-Kurs. Wer das Papier bei rund 36,85 Euro hält, würde beim Tausch in Unicredit-Aktien mehr als zwei Euro pro Anteil …
Enthaltene Werte: DE000CBK1001,IT0005239360Den vollständigen Artikel lesen
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