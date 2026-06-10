Es geht nun Schlag auf Schlag bei der Commerzbank. Das freiwillige Übernahmeangebot der UniCredit läuft noch rund eine Woche, aber die angedienten Anteile sind mittlerweile größer als gedacht. Der Ton zwischen den beiden Banken verschärft sich damit erneut.Das Wichtigste kurz und knapp• UniCredit erhöht ihren Anteil auf rechnerisch 37,68 Prozent der Commerzbank.• Beide Banken greifen sich an und streiten über das Übernahmeverfahren.• Die Commerzbank-Aktie steigt weiter, das Management gerät unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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