Alcoa - AA: UBS & Citigroup erwarten Knappheit bei Aluminium!

1.8 Mio. t Alu fehlen!

Laut Prognosen könnte Alcoa (AA) von steigenden Aluminium-Preisen profitieren. JETZ Long-Einstieg?

Alcoa (AA) - US0138721065

Rückblick: Ein Kursplus von rund 38 Prozent in den vergangenen sechs Monaten, ein sauberer Aufwärtstrend sowie ein Pullback mit Washout-Kerze und dem Schlusskurs nahe dem 20er-EMA sind grundsätzlich bullische Elemente im Chartbild der Alcoa-Aktie. Daraus ergibt sich ein attraktives Pullback-Setup in Long-Richtung, für das wir in den nächsten Tagen ein Kaufsignal erwarten dürfen.

Alcoa-Aktie: Chart vom 09.06.2026, Kürzel: AA Kurs: 107.93 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Zeitspanne bis zu den Q2-Earnings am 20. Juli ermöglicht einen mehrwöchigen Swingtrade, ohne in die dann zu erwartende höhere Volatilität zu geraten. Kaufsignal wäre das Überschreiten der Kerze vom gestrigen Dienstag. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 2. Juni.

Mögliches bärisches Szenario

Aluminium ist ein wichtiges Metall für viele Industriezweige. Wenn die Weltkonjunktur einbricht, geht aber auch die Nachfrage rasch zurück. Die aktuelle Volatilität der Energiepreise ist ein weiterer Risikofaktor. Mit dem Stop Loss unter dem gestrigen Schlusskurs können wir aber größere Verluste bei einem möglichen Abverkauf der Alcoa-Aktie vermeiden.

Meinung

Die 1888 gegründete Alcoa Corporation mit Hauptsitz in Pittsburgh zählt zu den weltweit größten Aluminiumproduzenten und ist in den Bereichen Bauxit, Tonerde und Primäraluminium aktiv. Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3.19 Milliarden USD sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1.40 USD. Der bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorquartal auf 595 Millionen USD, während der Nettogewinn 425 Millionen USD erreichte. Treiber waren vor allem höhere Aluminiumpreise und gestiegene Prämien am Markt. Citigroup sieht Alcoa als einen der größten Profiteure eines möglichen Angebotsschocks am globalen Aluminiummarkt. Hintergrund sind Produktionsausfälle und Lieferkettenprobleme, die das Angebot deutlich verknappen könnten. UBS hat die Aktie zuletzt auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 75 USD auf 80 USD angehoben. Die Bank erwartet, dass Aluminiumpreise in den kommenden ein bis zwei Jahren über 3.000 USD je Tonne bleiben und prognostiziert für 2026 ein globales Angebotsdefizit von 1.8 Millionen Tonnen. Zudem rechnet UBS mit steigenden Ergebnissen und einem deutlich höheren freien Cashflow im weiteren Jahresverlauf. Chartechnisch ist es eindeutig bullisch. Dennoch empfiehlt es sich für Trader, die Auswirkungen der globalen Wirtschaftslage und der Energiepreisentwicklung im Auge zu behalten.







Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 561.35 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2288 Millionen USD

Meine Meinung zu INTC ist bullisch.

Quellennachweis: https://trading-treff.de/trading/intel-aktie-foundry-chef-verkauft-fuer-25-millionen

Veröffentlichungsdatum: 03.06.2026

Autor: Thomas Canali

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