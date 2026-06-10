© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall treibt mit ERC eine Schwerlastdrohne aus NRW voran. Noch fehlt der Großauftrag, doch die Fantasie rund um autonome Logistik wächst.Der deutsche Konzern Rheinmetall, das Münchner Start-up-Unternehmen ERC System und das Bundesland Nordrhein-Westfalen gaben am Mittwoch eine Partnerschaft für die mögliche Produktion von Schwerlastdrohnen in der Region bekannt. Die Parteien unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Produktion der hybridelektrischen Schwerlasttransportdrohne Victor U250 von ERC in Nordrhein-Westfalen. Sie zielen darauf ab, die Markteinführung des Flugzeugs durch die Einrichtung eines Produktionsstandorts und von Lieferketten im Bundesstaat zu beschleunigen. Das …
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