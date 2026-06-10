Porsche-Chef Michael Leiters hat eine der meistdiskutierten Fragen der Autobranche beantwortet - und die Antwort fällt eindeutig aus. Das Flagschiff 911 soll bleiben, wie es ist. Der Porsche 911 wird kein Elektroauto. Porsche-Chef Michael Leiters hat auf einer Veranstaltung des Fachmagazins "Auto, Motor und Sport" klargestellt, dass es für den kultigen Sportwagen keine vollelektrische Version geben wird. Das Modell sei ein so ikonisches Produkt, dass der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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