Neben dem Internetzugang selbst müssen Neukunden bei der Satelliteninternet-Firma auch die notwendige Hardware mieten. Das kann teuer werden. Starlink verlangt künftig eine monatliche Mietgebühr von 10 Euro für das notwendige Satellitenterminal. Der Preis gilt für die Standard-Starlink-Antenne, die SpaceX bei Abschluss eines neuen Privatkunden-Abos mitliefert. Betroffen sind anfangs nur Neukunden. Laut einem Bericht des IT-Magazins PCMag entdeckten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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