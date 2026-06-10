Nach einigen starken Wochen ist der E-Mobilität Wasserstoff Index in einem zuletzt schwachen Marktumfeld wieder unter Druck geraten. Allerdings besteht kein Grund zu erhöhter Sorge. Denn die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Sektor sind weiterhin gut. Zumal auch immer mehr Firmen aktiv daran arbeiten, dass grüner Wasserstoff günstiger wird. Kurzfassung:• Evonik hat eine neue Membran für die AEM-Elektrolyse entwickelt, die die Kosten für die Produktion von grünem Wasserstoff deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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