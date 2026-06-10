Mercedes-Benz hat im Werk Berlin-Marienfelde die Produktion seines neuen elektrischen Axialflussmotors gestartet. Hintergrund ist, dass Mercedes-Benz 2021 den britischen E-Motor-Spezialisten Yasa übernommen und dessen Axialfluss-Motortechnologie seitdem weiterentwickelt hat. Die Produktion ist in Marienfelde auf rund 30.000 Quadratmetern in drei Hallen untergebracht. Vor Ort sind sieben Fertigungslinien installiert. Mercedes-Benz spricht selbst von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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