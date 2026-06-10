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Commerzbank weist auf unverändert auffälliges Annahmeverhalten im Zusammenhang mit dem Angebot der UniCredit hin



10.06.2026 / 16:01 CET/CEST

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Commerzbank-Daten zur Aktionärsstruktur zeigen weiterhin: Keine einzige Angebotsannahme eines institutionellen Investors identifiziert

Angediente Aktien stammen fast ausschließlich von mit UniCredit verbundenen Banken und Parteien, die vor dem Übernahmeangebot keine wesentlichen Anteile an der Commerzbank gehalten haben

Angebotsannahme durch Aktionäre folgt keiner wirtschaftlichen Logik; Aktienkurs der Commerzbank lag durchgehend über dem implizierten Angebotspreis, zuletzt rund 6 % oder 2,30 Euro pro Aktie

Commerzbank verweist zudem auf erheblichen Anstieg der Wertpapierleihe-Aktivitäten seit Ankündigung des Übernahmeangebots

UniCredit und die mit ihr in Verbindung stehenden Parteien haben dem Markt bislang keine aufklärenden Informationen über wirtschaftliche Anreize der Angebotsannahme bereitgestellt

Commerzbank erwartet im Interesse ihrer Aktionäre mehr Markttransparenz und übermittelt der BaFin fortlaufend ihre Daten und Erkenntnisse

Die Commerzbank AG hat die jüngste, am 10. Juni 2026 vorgenommene Veröffentlichung der UniCredit über die Annahmequoten ihres Übernahmeangebots zur Kenntnis genommen. Die Annahmequote ist gemäß der Meldung auf 10,95 % gestiegen. Die Commerzbank konnte basierend auf kontinuierlich erhobenen Informationen zur Aktionärsstruktur, die ihr als Emittentin von Verwahrstellen bereitgestellt werden, hingegen weiterhin keinen einzigen institutionellen Investor identifizieren, der Aktien in das Angebot angedient hat. Die Andienung von Privataktionären lag unverändert bei rund 0,05 %. Damit erhärten die Daten und der Fortlauf der Annahmequote die begründete Annahme, dass die angedienten Aktien fast ausschließlich von mit UniCredit verbundenen Banken und Parteien stammen.



Nach Informationen der Commerzbank hat zudem keine der mit UniCredit in Verbindung stehenden andienenden Parteien vor dem Übernahmeangebot wesentliche Anteile an der Commerzbank gehalten. Nach Auffassung der Commerzbank liefern die von der UniCredit kommunizierten Meldungen weiterhin nicht die erforderliche Transparenz und können nicht als Beleg für eine unabhängige Unterstützung der Aktionärinnen und Aktionäre für das Angebot gewertet werden.



Während der gesamten Annahmefrist lag der Aktienkurs der Commerzbank deutlich über dem implizierten Wert der Angebotsgegenleistung. Per Handelsschluss am 9. Juni 2026 lag der Aktienkurs rund 6 % oder 2,30 Euro pro Aktie über dem implizierten Angebotspreis. Eine Angebotsannahme folgt unter diesen Umständen keiner wirtschaftlichen Logik und wirft die Frage auf, ob nicht offengelegte wirtschaftliche Ausgleichsvereinbarungen bestehen.



Zudem hat die Commerzbank in den vergangenen Wochen einen erheblichen Anstieg der Wertpapierleihe-Aktivitäten in ihren Aktien beobachtet, den sie angesichts des Ausmaßes und des Zeitpunkts als ungewöhnlich betrachtet. Seit Ankündigung des Angebots ist die Leihe-Aktivität um mehr als das 10-fache gestiegen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der erhebliche Anstieg der Wertpapierleihe-Aktivitäten mit dem Annahmeverhalten einzelner Banken und Parteien, die mit der UniCredit verbunden sind, in Zusammenhang steht. Dies spiegelt sich auch in den der Commerzbank vorliegenden Daten wider, nach denen sich nur ein Teil der angedienten Aktien wirklich im Eigentum der andienenden Parteien befindet.



Die Commerzbank erwartet im Interesse der Markttransparenz, dass die UniCredit und die mit ihr in Verbindung stehenden Banken und Parteien die wesentlichen Elemente der den Absicherungs- und Derivatgeschäften zugrundeliegenden Vereinbarungen offenlegen.



Um zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen, übermittelt die Commerzbank der BaFin fortlaufend Daten und Erkenntnisse. Transparenz und eine sorgfältige aufsichtsrechtliche Prüfung sind im Interesse aller Marktteilnehmer, Investoren und Stakeholder. Aktionärinnen und Aktionäre müssen ihre Entscheidungen auf der Grundlage vollständiger, korrekter und angemessen kontextualisierter Informationen treffen können.



Marktteilnehmern und Investoren wird unverändert empfohlen, keine abschließenden Schlussfolgerungen hinsichtlich Aktienverteilung, Einfluss, Kontrolle oder tatsächlicher Aktionärsunterstützung für das Angebot zu ziehen, bis die zugrundeliegenden Sachverhalte vollständig aufgeklärt und angemessen offengelegt worden sind. Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären unverändert, das Angebot der UniCredit nicht anzunehmen.



Die Commerzbank wird die Daten weiterhin fortlaufend analysieren und die Öffentlichkeit bis zum Ende der Annahmefrist am 16. Juni 2026 sowie in der erweiterten Annahmefrist, die laut Angebotsunterlage der UniCredit voraussichtlich vom 20. Juni bis 3. Juli 2026 läuft, regelmäßig informieren. Informationen zum Übernahmeangebot der UniCredit sowie alle relevanten Dokumente sind abrufbar unter: Für Investoren: https://investor-relations.commerzbank.com/de/takeover-offer-unicredit

Weiterführende Informationen: https://www.commerzbank.de/konzern/was-uns-bewegt/commerzbank-als-unternehmen/2026-unicredit-unsere-position.html Pressekontakt

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Über die Commerzbank

Mit ihren beiden Geschäftssegmenten - Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden - bietet die Commerzbank als Universalbank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Sie ist die führende Bank im Firmenkundengeschäft in Deutschland und für den deutschen Mittelstand sowie starke Partnerin von rund 24.000 Firmenkundenverbünden und begleitet mit einem Anteil von rund 30 % den deutschen Außenhandel. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist die Commerzbank überall dort vertreten, wo ihre Mittelstandskunden, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden sie benötigen. Zudem begleitet die Commerzbank internationale Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Mrd. Euro ist die Commerzbank zugleich eine der führenden Banken für Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Unter der Marke Commerzbank bietet sie mit ihrem Omnikanalansatz ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot: online und mobil, telefonisch und per Video im Beratungscenter sowie persönlich an ihren rund 400 Standorten bundesweit. Unter der Marke comdirect bietet sie als digitale Hauptbank rund um die Uhr alle Kernleistungen und als Leistungsbroker Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 6 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

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