© Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press WireSpaceX ist vor dem geplanten Börsenstart am Freitag gefragter als gedacht. Anleger wittern den nächsten Musk-Triumph. Doch die Bewertung wirft eine brisante Frage auf.Der geplante Börsengang von SpaceX stößt laut Reuters auf enorme Nachfrage. Investoren sollen Aufträge von mehr als 250 Milliarden US-Dollar signalisiert haben. Damit liegt das Interesse weit über der angestrebten Kapitalaufnahme von 75 Milliarden US-Dollar. Die Nachfrage entspricht demnach dem dreieinhalb- bis vierfachen des geplanten Emissionsvolumens. Besonders langfristig orientierte Fonds sollen große Orders abgegeben haben. SpaceX befindet sich weiter in der Vermarktungsphase. Am Dienstag kamen wohl Präsidentin Gwynne …Den vollständigen Artikel lesen
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