Die Aktie ist am Freitag unter den Ausgabepreis von 60 $ gerutscht, nachdem sie am ersten Handelstag (Donnerstag) noch bis auf 71,35 $ gestiegen war. Der Börsengang brachte Quantinuum fast 1,7 Mrd. $ ein. Die Bewertung stieg auf mehr als 15 Mrd. $. Das Unternehmen entstand 2021 aus der Fusion der Quantencomputing-Sparte von Honeywell und Cambridge Quantum. Quantinuum bezeichnet sich als Full-Stack-Quantencomputing-Plattform mit Hardware und Software. Die hohe Bewertung macht die Aktie aber anfällig.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 24.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Markt vollzieht eine Gratwanderung
Kryptomarkt: Spürbare Rotation
Solides Langfristinvestment aus Japan
US-Perle: Klein, aber fein
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