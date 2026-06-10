Stellantis, Bolt und Pony.ai schieben ein Pilotprogramm für autonome Mobilität in Luxemburg an: In "Living Lab" wollen sie sich mit entsprechenden Fahrzeugen, deren Integration in Ride-Hailing-Plattformen und der Koordination gesetzlicher Vorgaben befassen. Ziel der drei Unternehmen ist es, bis zum Ende des Pilotprogramms die Voraussetzungen für den vollautomatisierten Fahrzeugbetrieb gemäß Level-4 zu schaffen - und zwar derart, dass kein Sicherheitsfahrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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