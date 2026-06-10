Nach einer gut zweiwöchigen Erholung gerät die SAP-Aktie seit Anfang Juni wieder zunehmend unter Abgabedruck. Am Mittwoch verliert der Titel weitere -4,5% und ist damit schwächster Performer im DAX. Seit dem Zwischenhoch belaufen sich die Abgaben auf fast -15%. Was steckt hinter der neuerlichen Kursflaute und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Goldman Sachs senkt Kursziel Die Sorgen in der Softwarebranche haben nach einer zwischenzeitlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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