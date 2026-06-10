DJ INTERVIEW/Roche geht mit Zuversicht in klinische Adipositas-Studien

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Der Schweizer Pharmakonzern Roche treibt die Entwicklung seiner Abnehm-Medikamente voran. Er hat jüngst zwei klinische Phase-3-Studien gestartet, nachdem jüngste Daten für Zuversicht gesorgt hatten. "Der vollständige Datensatz über 48 Wochen ist sehr beruhigend und gibt uns noch mehr Zuversicht, dass wir wirklich das Potenzial haben, die Besten in diesem Bereich zu sein", sagte Manu Chakravarthy, Roches Leiter der Produktentwicklung für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, in einem Interview.

Die zuletzt begonnen Studien untersuchen den am weitesten fortgeschrittenen Adipositas-Medikamentenkandidaten des Konzerns, eine Injektion namens Enicepatid. Der Konzern plant zudem weitere Studien für das Medikament sowohl als eigenständige Behandlung als auch in Kombination mit einem anderen Medikament.

Roche will sich als Konkurrent von Eli Lilly und Novo Nordisk auf dem Markt für Medikamente zur Gewichtsabnahme etablieren. Das Unternehmen hat mehrere Medikamente gegen Fettleibigkeit und damit verbundene Erkrankungen wie Bluthochdruck und Fettleber in seiner Pipeline. Mehrere andere große Pharmaproduzenten, darunter Pfizer, Astrazeneca und Amgen, wollen ebenfalls in den Markt eintreten.

In einer Studie im mittleren Stadium zeigte Enicepatid von Roche nach 48 Wochen Behandlung in der höchsten Dosis eine Gewichtsreduktion von bis zu 22,7 Prozent, wobei kein Plateau beobachtet wurde, wie das Unternehmen mitteilte.

Roche: Größerer Gewichtsverlust erwartet

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir über einen Zeitraum von 68, 72 oder sogar 80 Wochen, was normalerweise die Dauer der meisten Phase-3-Studien ist, weiterhin einen noch größeren Gewichtsverlust als 22,7 Prozent sehen werden", sagte Chakravarthy.

Roche und sein Partner Zealand Pharma planen, ein weiteres Medikament, das sie gemeinsam entwickeln, Petrelintid, im zweiten Halbjahr in Studien im Spätstadium zu überführen.

Im Gegensatz zu Enicepatid und beliebten Medikamenten zur Gewichtsabnahme, die wegen des von ihnen nachgeahmten Darmhormons als GLP-1 bekannt sind, ist Petrelintid ein sogenanntes Amylin-Analogon. Es ahmt ein anderes Hormon nach, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird.

Zealand teilte mit, eine Studie im mittleren Stadium habe gezeigt, dass das Medikament einen Gewichtsverlust von bis zu 10,7 Prozent bewirkte. Das Verträglichkeitsprofil ähnelte dem eines Placebos, wobei nur 1,5 Prozent der Patienten die Studie aufgrund von Magen-Darm-Nebenwirkungen abbrachen.

Entscheidung zu weiterer Phase-3-Studie steht aus

Roche plant den Start einer Studie im mittleren Stadium für eine Kombination aus Enicepatid und Petrelintid. Das Unternehmen geht davon aus, gegen Ende des Jahres zu entscheiden, ob es eine dritte Adipositas-Behandlung - eine Pille, die vorerst als CT-996 bekannt ist - in Studien im Spätstadium überführen wird. Ein weiteres Medikament, Acmopatid, das auf Typ-1-Diabetes bei übergewichtigen oder fettleibigen Patienten abzielte, wurde eingestellt.

Die Analysten von Jefferies sehen angesichts der placeboähnlichen Sicherheit eine bedeutende Rolle für Petrelintid. Sie stellen jedoch infrage, wie Roche Enicepatid als eigenständige Therapie positionieren würde, da es ein später Marktteilnehmer ohne klare Differenzierung sei.

Während sich Branchenbeobachter bisher auf das Ausmaß des Gewichtsverlusts konzentrierten, das neue Medikamente erreichen, werden Verbesserungen der allgemeinen Gesundheit der Patienten auf lange Sicht wichtiger sein, sagte Chakravarthy von Roche. "Viele Leute denken einfach, dass es für viele Menschen, die mit Adipositas leben, die eine, einmalige Lösung gibt, aber das ist leider nicht der Fall", sagte er.

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June 10, 2026 10:54 ET (14:54 GMT)

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