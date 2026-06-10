EQS Stimmrechtsmitteilung: K+S Aktiengesellschaft
Die Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 10.06.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 29.05.2026 über Folgendes informiert:
10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2343522 10.06.2026 CET/CEST
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