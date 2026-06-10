Förderung des Wachstums im Bereich leistungsstarker, nachhaltiger Lösungen und gleichzeitige Unterstützung der Kunden bei der Vermeidung von 27,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent-Emissionen

IFF (NYSE: IFF), ein weltweit führender Anbieter von Aromen, Duftstoffen, Lebensmittelzutaten sowie Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften, hat seinen Do More Good Report 2025 veröffentlicht, in dem das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung besserer Produkte und Erlebnisse für die Menschen und den Planeten hervorgehoben wird. Das zunehmend auf Naturstoffen basierende Portfolio von IFF unterstreicht die zentrale Rolle der Nachhaltigkeit und positioniert seine innovativen Produkte an der Schnittstelle zwischen Biologie und Chemie. Anhand von kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, erweiterten globalen Innovationspartnerschaften und messbaren Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zeigt der Bericht auf, wie IFF die Umweltbelastung verringert und gleichzeitig Kunden und Verbrauchern eine herausragende Leistung sowie langfristigen Mehrwert bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260608416229/de/

Cover image for IFF's 2025 Do More Good report.

"Der 'Do More Good Report 2025' von IFF zeigt deutliche Fortschritte bei der Förderung naturbasierter Lösungen und der Stärkung unseres Portfolios", sagte Erik Fyrwald, CEO von IFF. "Wir konzentrieren uns weiterhin verstärkt auf hochwertiges, wissenschaftlich fundiertes Wachstum und darauf, gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich zu sein, indem wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die ihren Erfolg beschleunigen."

Der diesjährige Bericht beleuchtet die wichtigsten Erfolge im gesamten Unternehmen sowie die Auswirkungen der Innovationen von IFF anhand von vier Kernsäulen, die auf das Thema des Berichts "The Science of Possible" abgestimmt sind: Bewusste Beschaffung, gezielte Innovation, zukunftsorientiertes Handeln und wirkungsvolle Partnerschaften. Der Bericht behandelt Fortschritte bei naturbasierten Inhaltsstoffen, biologisch abbaubaren Verkapselungstechnologien wie ENVIROCAP und Biomaterialien der nächsten Generation sowie gezielte Partnerschaften, die die Versorgungssicherheit und Innovation an den Herkunftsorten stärken von der nachhaltigen Vanillebeschaffung in Madagaskar über angewandte Zitrusforschung in Florida bis hin zur Entwicklung von Duftstoffen auf Basis von Waldpflanzen in Brasilien.

Zu den wichtigsten Punkten im "Do More Good Report 2025" gehören:

Kundenorientierte Nachhaltigkeit: Dank der IFF-Produkte konnten im Jahr 2025 stolze 27,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent eingespart werden das ist 19,2-mal mehr als die eigenen Emissionen des Unternehmens aus der Produktion.

Dank der IFF-Produkte konnten im Jahr 2025 stolze 27,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent eingespart werden das ist 19,2-mal mehr als die eigenen Emissionen des Unternehmens aus der Produktion. Innovation mit Wirkung: Laut unserem internen Bewertungsinstrument "Innovation for Sustainability" wiesen etwa 77 der zwischen 2023 und 2025 eingeführten neuen Produkte nachhaltige Mehrwerte auf, die dem Wohl der Menschen und dem Schutz des Planeten dienen.

Laut unserem internen Bewertungsinstrument "Innovation for Sustainability" wiesen etwa 77 der zwischen 2023 und 2025 eingeführten neuen Produkte nachhaltige Mehrwerte auf, die dem Wohl der Menschen und dem Schutz des Planeten dienen. Förderung der Nachhaltigkeit in der Lieferkette: Siebzig natürliche Inhaltsstoffe wurden von ECOCERT mit dem "For Life"-Zertifikat ausgezeichnet, das den Naturschutz fördert und die Lebensgrundlagen der Landwirte verbessert.

Siebzig natürliche Inhaltsstoffe wurden von ECOCERT mit dem "For Life"-Zertifikat ausgezeichnet, das den Naturschutz fördert und die Lebensgrundlagen der Landwirte verbessert. Operative Exzellenz: Die Sicherheitsbilanz des Unternehmens verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Gesamtzahl der meldepflichtigen Unfälle um 21 %. Zudem haben 100 der Mitarbeiter eine Schulung zur Unternehmensethik absolviert.

Die Vorreiterrolle von IFF im Bereich Nachhaltigkeit wird weiterhin von weltweit führenden Bewertungssystemen anerkannt, darunter die Dow Jones Best-in-Class-Indizes (Nordamerika), die EcoVadis-Goldauszeichnung 2025, die CDP Climate A-Liste, die "America's Climate Leaders 2025" von USA TODAY und die "America's Most Responsible Companies 2025" von Newsweek, um nur einige zu nennen. Erkunden Sie den vollständigen Do More Good Report 2025

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) schaffen wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herzlichkeit. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschmack, Duft, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften entwickeln wir Innovationen für die Zukunft. Jeden Tag liefern wir bahnbrechende, nachhaltige Lösungen, die die bei den Communities beliebten Produkte auf ein neues Niveau heben indem wir das Wohlbefinden fördern, die Sinne verwöhnen und das menschliche Erlebnis bereichern. Weitere Informationen finden Sie auf iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

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