Amazon macht im wichtigen Cloud-Geschäft einen gewaltigen Schritt nach vorne. Der Technologiekonzern feiert den offiziellen Marktstart seiner neuesten Prozessorgeneration. Die Nachfrage von prominenten Großkunden ist bereits vor dem offiziellen Start massiv gewesen. Das könnte der Aktie neuen Schwung verleihen.- Amazon schaltet die neue Prozessorgeneration Graviton5 für den breiten Markt frei.- Tech-Schwergewichte wie Meta und Uber nutzen bereits Millionen der neuen Chips.- Mit bereits mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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