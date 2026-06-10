© Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpaSK Hynix, Nvidias wichtigster Chip-Lieferant, könnte schon im August in den USA notiert sein. Was hinter dem milliardenschweren Börsengang steckt.Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK Hynix treibt seine Pläne für ein US-Listing voran. Wie Reuters aus informierten Kreisen meldet, könnte das Unternehmen bereits im August an der amerikanischen Börse notiert sein. Die Genehmigung der US-Börsenaufsicht SEC für die Ausgabe sogenannter American Depositary Receipts (ADRs) wird demnach in der Woche ab dem 22. Juni erwartet. SK Hynix selbst bestätigte die Absicht grundsätzlich: "SK Hynix plant, ADRs noch im laufenden Jahr auszugeben. Details zu Umfang und Zeitplan sind aber noch nicht …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US7960502018,US8740391003,US78392B1070,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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