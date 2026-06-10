Neura Robotics hat in einer Finanzierungsrunde 1,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt -Â Rekord. Beteiligt waren Konzerne wie Amazon, Nvidia sowie Bosch und Schaeffler. Das Geld soll in die Produktion von KI-gesteuerten humanoiden Robotern fließen. Geht es nach David Reger, CEO des deutschen Robotik-Startups Neura Robotics, könnten Roboter schon in wenigen Jahren Aufgaben in jedem Haushalt erledigen oder im Bereich Pflege aushelfen. Um seine KI-gesteuerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n