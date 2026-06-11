Das belgische WealthTech-Unternehmen Abbove gibt die Einführung seiner Vermögensplanungsplattform bei ING Belgien bekannt. Die Bank stellt ihren Kunden im Privatkunden- und Private-Banking-Bereich mit ING Financial Compass ein neues digitales Erlebnis für die Vermögensplanung zur Verfügung, das auf der Abbove-Technologie basiert und speziell an ihr Beratungsmodell angepasst wurde.

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ING Belgium trusts Abbove's technology

Diese Zusammenarbeit markiert einen neuen Schritt in der Entwicklung von Abbove im Umfeld europäischer Finanzinstitute und spiegelt wider, wie sich die Erwartungen von Banken und ihren Kunden hin zu einem stärker global ausgerichteten Ansatz in der Vermögensberatung verlagern.

Eine Plattform, die auf die spezifischen Anforderungen von ING Belgien zugeschnitten ist

ING Financial Compass basiert zwar auf der technologischen Plattform von Abbove, wurde jedoch speziell auf die individuellen Anforderungen von ING Belgien, ihren Beratern und ihren Kunden zugeschnitten.

Die für die von der Bank betreuten Segmente spezifischen Kundenreisen, Beratungsmethoden und Vermögensziele wurden in die Benutzererfahrung integriert.

Dieser Ansatz ermöglicht es ING Belgien, eine Lösung anzubieten, die ihrer Identität und ihrem Beratungsmodell entspricht, und gleichzeitig von der Stärke und den Innovationen der Abbove-Plattform zu profitieren.

Ein umfassendes Erlebnis für Kunden aus den Bereichen Personal Banking und Private Banking

Mit dem ING Financial Compass können Kunden Informationen über ihr Vermögen bündeln, sich einen Überblick über ihre Gesamtsituation verschaffen und deren Entwicklung im Laufe der Zeit verfolgen.

Die Plattform hilft zudem dabei, Informationen zu Familie, Finanzen und Nachlass zu strukturieren, um sich auf die wichtigsten Meilensteine der Vermögensentwicklung einer Familie vorzubereiten und Nachfolgefragen vorausschauend zu regeln.

Für Berater dient diese ganzheitliche Sichtweise als Grundlage für den Dialog, um Gespräche mit Familien zu vertiefen und die für deren Ziele relevantesten Lösungen zu ermitteln.

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Abbove

Mit dieser Einführung steht die Abbove-Technologie nun nicht nur den Private-Banking-Kunden von ING Belgien, sondern auch den Privatkunden zur Verfügung.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Abbove. Die Plattform, die bisher vor allem in den Bereichen Vermögensberatung, Private Banking und Family Office zum Einsatz kam, stellt nun ihre Fähigkeit unter Beweis, einen breiteren Kundenkreis zu bedienen, der eine strukturierte Begleitung bei seinen Lebensprojekten, seinem Vermögen und dessen Übertragung sucht.

Dies bestätigt zudem die Fähigkeit von Abbove, Finanzinstitute bei der groß angelegten Einführung eines modernen Ansatzes für die Vermögensplanung zu unterstützen.

Eine neue Generation der Vermögensberatung

In den letzten Jahren hat sich Abbove als einer der führenden Anbieter im Bereich der digitalen Vermögensplanung in Europa etabliert.

Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es Beratern und ihren Kunden, sich ein gemeinsames Bild von ihrer Vermögenssituation zu machen, Ziele festzulegen und im Laufe der Zeit eine schlüssige Strategie zu entwickeln.

Während viele Tools lediglich Daten anzeigen, strukturiert Abbove das Gespräch über Vermögensfragen und fördert die Zusammenarbeit zwischen Familien und ihren Beratern.

Die Implementierung bei ING Belgien verdeutlicht die Fähigkeit der Plattform, sich in die anspruchsvollsten Bankumgebungen zu integrieren und sich gleichzeitig an die Besonderheiten jedes einzelnen Instituts anzupassen.

Was der CEO von Abbove sagt

"Diese Zusammenarbeit mit ING Belgien ist ein bedeutender Schritt für Abbove. Sie stärkt unsere Position als führender Akteur auf dem europäischen Bankenmarkt und markiert eine wichtige Entwicklung in unserer Unternehmensgeschichte, da wir unsere Plattform nun neben dem Private-Banking-Segment auch für das Privatkundengeschäft öffnen. Dies bestätigt die Fähigkeit von Abbove, große Finanzinstitute bei der Umsetzung personalisierter Vermögensplanung in größerem Maßstab zu unterstützen."

Guillaume Desclée, CEO, Abbove

Über Abbove

Abbove wurde 2017 in Brüssel gegründet und ist eine europäische Plattform für Vermögensplanung für Finanzinstitute. Über ein White-Label-B2B2C-Modell ermöglicht es Privatbanken, Vermögensverwaltern und Family Offices, personalisierte Vermögensberatung in großem Maßstab anzubieten und gleichzeitig verwertbare Vermögensdaten zu strukturieren. Mehr als 1.200 Berater nutzen Abbove, um fast 40.000 Familien zu betreuen, was insgesamt über 200.000 Personen in ganz Europa entspricht. Zu den Kunden zählen vier führende Banken: BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, ING und die Quintet Private Bank. Die Plattform ist in Belgien, Frankreich und Luxemburg verfügbar und nach ISO 27001 sowie ISAE 3000 Typ 2 zertifiziert. Erfahren Sie mehr unter: www.abbove.com

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