Marktschock und Absturz bei Ballard Power und ITM Power! Bietet HPQ Silicon nach neuen Deals die bessere Chance?

Die Aktien des Technologiesektors und insbesondere die Aktien der Wasserstoffbranche durchleben derzeit heftige Aufs und Abs. Selbst bei eigentlich positiven Nachrichten oder guten Hauptversammlungen schicken danach oftmals massive Gewinnmitnahmen die Kurse in den Keller. Prominente Beispiele dafür sind die aktuellen Entwicklungen bei den Branchengrößen ITM Power und Ballard Power. Beide haben zuletzt nach ihren starken Anstiegen, herbe Kursverluste einstecken müssen. Doch während die zwei Aktien unter den Verkäufern derzeit "leiden" müssen, bringt sich in der zweiten Reihe ein spannender Technologiewert in Position. HPQ Silicon macht mit neuen Kooperationen in Asien und auf europäischen Rüstungsmessen auf sich aufmerksam. Charttechnisch ist er nach unten derzeit gut gestützt durch einen horizontale Unterstützungszone. Kann HPQ vielleicht sogar besser als Ballard und ITM in den kommenden Wochen performen? Wir werfen einen genauen Blick auf die Chancen und Entwicklungen dieser drei Unternehmen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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