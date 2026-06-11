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zukunftsbilanzen.de
11.06.2026 06:46 Uhr
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Marktschock und Absturz bei Ballard Power und ITM Power! Bietet HPQ Silicon nach neuen Deals die bessere Chance?

Die Aktien des Technologiesektors und insbesondere die Aktien der Wasserstoffbranche durchleben derzeit heftige Aufs und Abs. Selbst bei eigentlich positiven Nachrichten oder guten Hauptversammlungen schicken danach oftmals massive Gewinnmitnahmen die Kurse in den Keller. Prominente Beispiele dafür sind die aktuellen Entwicklungen bei den Branchengrößen ITM Power und Ballard Power. Beide haben zuletzt nach ihren starken Anstiegen, herbe Kursverluste einstecken müssen. Doch während die zwei Aktien unter den Verkäufern derzeit "leiden" müssen, bringt sich in der zweiten Reihe ein spannender Technologiewert in Position. HPQ Silicon macht mit neuen Kooperationen in Asien und auf europäischen Rüstungsmessen auf sich aufmerksam. Charttechnisch ist er nach unten derzeit gut gestützt durch einen horizontale Unterstützungszone. Kann HPQ vielleicht sogar besser als Ballard und ITM in den kommenden Wochen performen? Wir werfen einen genauen Blick auf die Chancen und Entwicklungen dieser drei Unternehmen.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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