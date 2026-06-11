Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer riskanten Leitzinsentscheidung. Trotz einer schwächelnden Euro-Konjunktur und drastisch fallenden Einkaufsmanagerindizes treiben die Währungshüter eine Zinserhöhung voran, um die aktuelle Inflation von 3,2 % zu bekämpfen. Ökonomen warnen vor einem geldpolitischen Fehler mit Parallelen zu 2008 und 2011. Sie verweisen darauf, dass ein zu früher und zu straffer Zinskurs das ohnehin fragile europäische Wirtschaftswachstum massiv abwürgt. Davon nahezu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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